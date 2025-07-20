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İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü! İstanbul'da korkunç gece: Kadının kendini bir anda aşağı bıraktığı anlar kamerada

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İstanbul'da dün akşam korkunç anlar yaşandı. 45 yaşındaki N.G. isimli kadın önce öz kızına intihar mesajı attı, ardından evinin camına çıkarak sarkmaya başladı. İzleyenleri dehşete düşüren anlar kameraya yansırken ekiplerin tüm ikna çabalarına rağmen kadın kendini bir anda camdan aşağı bırakarak canına kıydı. Annesinin aşağı atladığını gören genç kadın sinirlerine hakim olamadı.

Önce intihar mesajı attı, ardından feci şekilde hayatına son verdi... İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadının intihar ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü! İstanbul da korkunç gece: Kadının kendini bir anda aşağı bıraktığı anlar kamerada 1

ANNESİNDEN GELEN MESAJI GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜ

Olay, cumartesi akşam 22.12 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve alkol tüketen bir kadın, kız çocuğuna kendi hayatına son vereceğine dair bir mesaj attı.

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü! İstanbul da korkunç gece: Kadının kendini bir anda aşağı bıraktığı anlar kamerada 2

İKNA ÇABALARI İŞE YARAMADI

Annesinden gelen mesajla panikleyen genç kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının yaşadığı binaya gelen ekipler, kadını vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı.

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü! İstanbul da korkunç gece: Kadının kendini bir anda aşağı bıraktığı anlar kamerada 3

KENDİNİ 4'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI BIRAKTI

45 yaşındaki kadın, ekiplerin ikna etmeye çalıştığı sırada kendisini 4’üncü kattan aşağı attı. Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yere düşürüldü. N.G’nin, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü! İstanbul da korkunç gece: Kadının kendini bir anda aşağı bıraktığı anlar kamerada 4

İNTİHAR ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadının 4’üncü kattaki evinin camından sarktığı ve sonrasında ise kendini aşağı bıraktığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İntihar Beylikdüzü anne
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