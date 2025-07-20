İntihar öncesi son mesajı dehşete düşürdü! İstanbul'da korkunç gece: Kadının kendini bir anda aşağı bıraktığı anlar kamerada

Önce intihar mesajı attı, ardından feci şekilde hayatına son verdi... İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde psikolojik sorunları olduğu öne sürülen kadının intihar ettiği anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

ANNESİNDEN GELEN MESAJI GÖRÜNCE DEHŞETE DÜŞTÜ

Olay, cumartesi akşam 22.12 sıralarında Beylikdüzü ilçesi Adnan Kahveci Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre, bir süredir psikolojik sorunlar yaşayan ve alkol tüketen bir kadın, kız çocuğuna kendi hayatına son vereceğine dair bir mesaj attı.

İKNA ÇABALARI İŞE YARAMADI

Annesinden gelen mesajla panikleyen genç kadın, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kadının yaşadığı binaya gelen ekipler, kadını vazgeçirmek için ikna etmeye çalıştı.

KENDİNİ 4'ÜNCÜ KATTAN AŞAĞI BIRAKTI

45 yaşındaki kadın, ekiplerin ikna etmeye çalıştığı sırada kendisini 4’üncü kattan aşağı attı. Ağır yaralanan kadın, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldığı sırada yere düşürüldü. N.G’nin, tüm müdahalelere rağmen kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İNTİHAR ANI KAMERADA

Yaşananlar çevredekiler tarafından cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, kadının 4’üncü kattaki evinin camından sarktığı ve sonrasında ise kendini aşağı bıraktığı anlar yer aldı.

Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır