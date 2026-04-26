İntihara kalkışan kadın böyle kurtarıldı! İzmir'de panik anları

İzmir'de bir kadın iddiaya göre intihar etmek için bir apartmanın çatı katına çıktı. Kurtarılma anları saniye saniye görüntüledi.

SON ANDA MÜDAHALE

Kadın çatı katındayken arkasından yanaşan ekipleri kritik bir müdahalede bulunarak kadının atlamasını engelledi.

"BIRAK" DİYE BAĞIRDI

Ekipler tarafından müdahale edilen kadının defalarca "Bırak" diye bağırdığı duyuldu.

Sağ salim çatıdan indirilen kadın ekipler tarafından götürüldü.

Yüreklerin ağza geldiği ancak korkulanın olmadığı o anlar kameraya yansırken görüntüler sosyal medyada da çokça paylaşıldı.