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iOS 19 ile yeni özellik geliyor: iPhone'lara gelecek olan yeni özellik ne zaman kullanılmaya başlanacak?

Apple, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak yeni bir özellikle gündemde. iOS 19 güncellemesiyle tanıtılması beklenen bu özellik, herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanma sürecini kökten değiştirecek. Detaylar haberimizde…

iOS 19 ile yeni özellik geliyor: iPhone'lara gelecek olan yeni özellik ne zaman kullanılmaya başlanacak?
Sedef Karatay

Apple’ın iOS 19 güncellemesi, iPhone kullanıcılarını heyecanlandıracak yepyeni bir özellikle geliyor. Ortaya çıkan bilgilere göre, oteller, kafeler ve AVM’ler gibi yerlerdeki herkese açık Wi-Fi ağlarına bağlanmak artık çok daha kolay olacak. Bloomberg’den Mark Gurman’ın paylaştığı bu özellik, Apple ekosistemindeki tüm cihazlar için bağlantı sürecini baştan sona değiştirecek.

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HERKESE AÇIK Wİ-Fİ AĞLARINA KOLAY BAĞLANTI

Herkese açık Wi-Fi ağları, otellerden kafelere, spor salonlarından alışveriş merkezlerine kadar pek çok yerde karşımıza çıkıyor. Ancak bu ağlara bağlanmak genellikle zahmetli bir süreç gerektiriyor. Giriş sayfaları, form doldurma ve her cihaz için ayrı ayrı işlem yapma gibi adımlar kullanıcıları yoruyor. iOS 19, bu sorunu tamamen ortadan kaldırıyor.

Mark Gurman’ın aktardığına göre, iOS 19 ile iPhone’lara gelen yeni özellik sayesinde bir Apple cihazından Wi-Fi ağına bağlanmak, diğer tüm Apple cihazlarınızı da otomatik olarak bağlayacak. Örneğin, iPhone’unuzla bir otelin Wi-Fi ağına bağlandığınızda, Mac’iniz veya iPad’iniz de tek bir ek işlem yapmadan aynı ağa katılabilecek.

KOLAYLIK SAĞLAMASI BEKLENİYOR!

Kullanıcılar, tüm cihazlarında sorunsuz bir deneyim yaşarken zaman kaybından kurtulacak. Özelliğin, özellikle sık seyahat edenler ve birden fazla Apple cihazı kullananlar için büyük bir kolaylık sağlaması bekleniyor.

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İOS 19 NE ZAMAN TANITILACAK?

Apple, iOS 19’u 9 Haziran 2025’te düzenlenecek WWDC 2025 konferansında resmen duyuracak. Şimdiye kadarki en büyük iPhone güncellemelerinden biri olacağı söylenen iOS 19, yenilikçi özellikleriyle dikkat çekecek. Ancak bu güncellemenin iPhone’lara ulaşması için eylül ayını beklemek gerekecek.

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