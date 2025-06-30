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iOS 26 nasıl yüklenir? iOS 26 Apple Developer Beta İndirme adımları

ADC adı ile de bilinen Apple developer geliştirici ağı üzerinden geliştirilen iOS ve macOS platformları sürekli ve düzenli olarak yenilenmektedir. Apple tarafından 2025 Dünya Geliştiriciler Konferansı’nda duyurulan iOS 26 sürümünün çıkış tarihi 2025 sonbaharı olarak açıklanmıştır.

iOS 26 nasıl yüklenir? iOS 26 Apple Developer Beta İndirme adımları
Ferhan Petek

Kullanıcı ara yüzünden kilit ekranına birçok konuda yeni tasarımlar ve çeşitli imkanlar sunan iPhone iOS 26 beta sürümünü edinebilmek son derece kolaydır. Bunun için belirtilen beta sürümünü çalıştırmaya uyumlu olan cihazların kullanılması yeterli olacaktır. MacOS 26 ve üzerinde olan sürümlerin iOS yeni güncellemesi ile geliştirilen ve piyasaya sürülmeye hazırlanan iOS 26 beta sürümü için uygun olduğu ifade edilmiştir.

iOS 26 nasıl yüklenir?

Kullanıcılarının ön sürüm yazılımlarını deneyebilmelerine imkan sağlayan Apple beta software programı mevcut sürümlerin güncellenmesini, sorunları belirlemeye ve düzeltmeye de yardımı olması amacı ile tasarlanmıştır.

Ayrıca tohum, yayın adayı ya da ön izleme olarak da isimlendirilmiş olan iOS 26 public beta yazılımı, geliştiricilerin Apple platformlarında yer alan en son gelişmelerden ve sürümlerden yararlanmasını da sağlamakta ve uygulamaları uyumluluk açısından deneyimlemelerine olanak tanımaktadır.

Uygun olan cihazlara iOS 26 beta yüklemek için birkaç adım uygulamak yeterli olacaktır. iOS 26 Apple Developer Beta İndirme adımları şu şekildedir:

  • Apple Developer sitesinde yer alan iOS 26 güncellemesi indirilmek istenen iPhone cihazdaki Apple hesabı üzerinde oturum açılır.
  • Oturum açılmasının ardından iPhone cihaz yeniden başlatılır.
  • Ayarlar uygulaması açılır.
  • Genel menüsü tıklanır.
  • Menüde yer alan Yazılım Güncelleme seçeneğine dokunulur.
  • Beta güncellemeleri seçilir.
  • Seçenekler arasında yer alan iOS 26 Developer Beta seçilir.
  • Önceki menüye dönülerek şimdi güncelle butonuna dokunulur.
  • Eğer isteniyorsa iPhone şifresi girilir.
  • Hüküm ve koşullar kabul edilerek ilerlenir.
  • Apple Developer hesabı açıldıktan sonra Ayarlar > Genel ve Yazılım güncelleme adımları izlenip iOS 26 güncellemesi indirme işlemi tamamlanır.
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Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone iOS
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