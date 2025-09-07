Akıllı telefonlar hayatı kolaylaştırmaya yönelik yeniliklerde bulunmaya devam ediyor. Kullanıcılar için birçok işlemin kolay kullanım özelliği ön plandadır. Öte yandan akıllı telefonlar genel bir kullanıcı profiline göre piyasaya sürülür. Birtakım özellikleri de 7'den 70'e tabirle herkes için uygun olması hedeflenir. Bazı durumlarda geniş yelpaze her kullanıcıya uygun olmayabilir.

Apple, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max modelleriyle sessiz moda yeni bir özellik getirdi. Bu özellikle ekrandaki durum çubuğunda çizgi işareti ve altında zil işareti mevcut. Sessiz modu simgeleyen bu imleç kullanıcılar tarafından gereksiz görülebiliyor ve estetik açıdan fazlalık bulunuyor. Neyse ki bu gibi bazı kullanıcı tercihlerinin kişiselleştirilmesi mümkün. Kullanıcılar istedikleri takdirde cihazları sessiz moddayken durum çizgisindeki bu ikonu kaldırabiliyor.

iPhone 15 Pro durum çubuğunda çıkan sessiz mod simgesi nasıl gizlenir?

iPhone 15 Pro durum çubuğu sessiz mod simgesi gizleme için:

Cihazınızın ana menüsünden ya da uygulama menüsünden cihaz ayarları kısmını bulun. Bu menüden "sesler ve dokunuşlar" sekmesini açın. Sekme içerisinde cihazınızın ses, titreşim ve dokunmatik ayarlarını kişiselleştirebilirsiniz. Seçenekler arasından "durum çubuğunda göster" seçeneğini bulup kapalı duruma getirin. Bu aşamadan sonra cihazınız sessiz moddayken durum çubuğunda görünmeyecektir.

Bu ayar kapalıyken sessiz mod simgesi kapalıdır. Telefonunuza ayarlı titreşim ve sessizlik modu devam eder.

Bu ayar fabrikasyon olarak açık halde gelir.

Ayarı belirli bir süre için kapatmak istiyorsanız daha sonra açmayı unutmayınız. Tercihler manuel olarak belirlenebilir. Otomatik olarak geri açılmaz.

iPhone 15 Pro ve 15 Pro Max serilerinde bu ayar bileşik olarak mevcuttur. Yani esas olarak Apple'ın yeni geliştirdiği "aksiyon butonunun" varsayılan tercihi olarak yer alır. Bu sebeple kapatılabilir bir ayardır.

Sessiz mod ikonu dışında aksiyon butonuyla yapılabilecek işlemler