iPhone 17 Apple’ı yeniden zirveye taşıyacak: Liderlik 2029’a kadar sürebilir

Küresel akıllı telefon pazarında liderlik yarışı, özellikle Apple ile Samsung arasında her yıl amansız bir rekabete sahne oluyor. Yeni modellerin başarısı artık sadece o yılın kârını değil, markaların önümüzdeki birkaç yıllık konumunu da belirliyor. Bu tablonun son perdesinde ise Apple cephesini sevindirecek oldukça kritik bir rapor geldi.

YENİ IPHONE'LAR APPLE'A İVME GETİRDİ

Webtekno'da yer alan habere göre, ünlü araştırma firması Counterpoint Research tarafından yayımlanan raporlara göre Apple, eylül ayında satışa sunduğu yeni iPhone modelleri sayesinde bir ivme yakaladı. Bu başarılı satışların, yıl sonunda genel satış konusunda Apple’ı öne çıkaracağı bildirildi.

APPLE, DÜNYANIN EN ÇOK SATAN TELEFON MARKASI OLACAK

iPhone 17 satışlarındaki başarı, Apple’ın Samsung’u geçerek yeniden zirveye oturacağını ve dünyanın en çok satan telefon markası olacağını gösterdi. iPhone 17 serisi eleştirilere maruz kalsa da görünüşe göre dünya çapında oldukça başarılı bir performans gösteriyor ve Apple’ı yeniden liderliğe taşıyor.

Counterpoint’in ay başındaki göre ekim ayında iPhone satışları yıllık oranda %37 seviyelerine kadar çıkan oranda artış gösterdi. Bugün yayımlanan yeni raporunda ise 2025 yılı genelinde Apple’ın %10 büyüme göstereceği, satışlarda ise %4,6’lık artış ile Samsung’u geçip zirveye oturacağı aktarıldı. Toplam pazar payının %19,4 seviyelerine ulaşmasıyla liderliğe çıkması bekleniyor.

Daha da dikkat çeken veriler ise tahminlere göre Apple, 2029’a kadar dünyanın en çok satan telefon markası olmaya devam edecek. Katlanabilir telefon ve uygun fiyatlı “e” serisi cihazların buna etkisinin fazla olacağı ifade edilmiş.