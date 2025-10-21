HABER

iPhone 17 Pro için 'renk' tepkisi! "Pembeye döndü"

Apple'ın merakla beklenen iPhone 17 serisi, kısa bir süre önce satışa çıkartılmıştı. Türkiye'de başlangıç fiyatı 107 bin TL'yi geçen iPhone 17 Pro'nun turuncu rengini satın alan bazı kullanıcılar, telefonun renginin pembeye döndüğünü öne sürdü ve durumdan rahatsızlık duyduklarını belirtti.

Melih Kadir Yılmaz

Dünya, Apple'ın kısa bir süre önce piyasaya sürdüğü iPhone 17 serisini konuşmaya devam ediyor. Satışa sunulduğu günden beri konuyla ilgili milyonlarca paylaşım yapılırken, iPhone 17 pro gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye'de başlangıç fiyatının 107 bin TL'yi geçtiği iPhone 17 Pro'nun turuncu renkli modelini alan bazı kullanıcılar, zaman içinde telefonun boyasının attığını öne sürdü.

RENGİNİN PEMBEYE DÖNDÜĞÜ GÖRÜLDÜ

Konuyla ilgil olarak sosyal medyada paylaşımlar yapılırken, bir paylaşımda turuncu renge sahip iPhone 17 Pro'nun zaman içinde pembe renge döndüğü görüldü.

Paylaşımda ise, "Aman tanrım bu gerçek mi? Bu telefon turuncu renkliydi fakat pembeye döndü" ifadesi yer aldı.

Apple konuyla ilgili olarak herhangi bir açıklama yapmadı. Uzmanlar ise zamanla renk atmasının normal olduğunu söyledi fakat yeni bir üründe bu kadar hızlı bozulmanın da endişe yarattığını bildirdi.

Reddit'te de bazı kullanıcılar telefonlarındaki renk değişimini paylaşırken cihazın arka kısmındaki seramik malzemenin renginin ise değişmediğini gözler önüne serdi. Telefonun köşeleri ve alüminyumdan yapılan kısımlarının renginin attığı görüldü.

