iPhone 17 Pro'lar için ön kamerayı unutturacak sıra dışı kılıf!

iPhone’larda her yeni nesil yaklaşırken sadece telefonun kendisi değil, aksesuarlar da yarışa giriyor. Özellikle kamera odaklı kullanımın arttığı dönemde kılıf üreticileri, MagSafe bataryadan lens adaptörlerine kadar iPhone’lara yönelik pek çok ilginç ürün sunuyor. Şimdi ise bu yarışta çıtayı bambaşka bir noktaya taşıyan ilginç bir hamle gündemde.

BU KILIF, IPHONE 17 PRO'YE İKİNCİ BİR EKRAN KAZANDIRIYOR

Bir kılıf üreticisi, iPhone 17 Pro serisinin arka yüzüne ikincil bir ekran ekleyen bir kılıf geliştirdi. GSMArena'da yer alan habere göre, 480 x 480 piksel çözünürlüğe sahip, 1,6 inçlik dairesel bir AMOLED dokunmatik ekrana sahip olan kılıf, selfie çekmek ve video kaydetmek için daha yüksek kaliteli arka kameraların kullanılmasını amaçlıyor. Böylece ön kameranın sunamadığı ultra geniş açılı grup selfie'leri çekmek mümkün hale geliyor. Ekran, deklanşöre basmadan önce kadrajı önizlemeyi de sağlıyor.

DİKKAT ÇEKEN DETAY

Kılıf ayrıca; 100W'a kadar girişi destekleyen bir PD 3.0 USB-C bağlantı noktası, ekranı açıp kapatmaya yarayan özel bir güç düğmesi de barındırıyor. En dikkat çeken olan ise kılıfın 2 TB'a kadar depolamayı destekleyen bir microSD kart yuvasına ev sahipliği yapıyor olması.

Kılıfın üreticisi, arka ekranın "sıfır gecikme" sunduğu ve çalışmak için harici bir uygulama yüklenmesine gerek duyulmadığı iddiasında.

İlginç iPhone 17 Pro kılıfının piyasaya çıkış tarihi ve fiyatlandırma detayları henüz belli değil. Ancak ürünün yakında Kickstarter'da satışa sunulması bekleniyor.