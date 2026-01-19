iPhone 18 cüzdanları yakacak! Fiyat şoku kapıda

2026 yılı teknoloji dünyası için zorlu geçecek gibi görünüyor. Çünkü yapay zekaya artan talep nedeniyle ortaya çıkan bellek kıtlığı sektörü etkilemeye başlamış durumda. Bu noktada Apple'ın bu yıl tanıtması beklenen iPhone 18 modellerinin bellek kıtlığından etkilenip etkilenmeyeceği merak ediliyor. Yeni bir iddia ise tam olarak bu konuyu merkezine alıyor.

iPHONE 18 SERİSİ BİR FİYAT ŞOKU YAŞATABİLİR

PhoneArena'da yer alan habere göre; Güney Kore merkezli sızıntı kaynağı yeux1122, bazı Apple iPhone 18 modellerinin iPhone 17 modellerinden daha pahalı olabileceğini iddia ediyor.

Büyük finansal hizmet firmalarının tahminlerine göre, hızla artan RAM ve NAND depolama fiyatları iPhone 18 serisini etkileyecek.

Apple'ın zorlu tedarik zinciri kontrolüne ve pazarlık gücüne rağmen, bellek maliyetlerindeki benzeri görülmemiş artış kaçınılmaz olarak giderleri şişirecek.

Apple'ın bu fiyat artışının bir kısmını müşterilere yansıtması muhtemel görünüyor. Görünüşe göre düşük kapasiteli iPhone 18 modelleri geçen yılla aynı fiyatta kalacakken, yüksek kapasiteli versiyonlar daha pahalı olacak. Fiyat sıçraması her bir sonraki depolama seviyesinde artacak.

DİĞER ŞİRKETLER İÇİN DE DURUM FARKLI DEĞİL

Muhtemelen ürünlerinin fiyatlarını artıracak olan sadece Apple değil; zira artan bellek ve depolama bileşeni fiyatları şirketlere başka seçenek bırakmadı. Diğer tek seçenek, artışı sübvanse etmek ki Apple, temel modellerin fiyatını sabit tutarak bunu bir ölçüde yapıyor.

Bu durumun talebe zarar verebileceği düşünülüyor. Analiz firmaları da şimdiden bu yıl sevkiyatların düşmesini bekliyor.

TEKNOLOJİ DÜNYASININ YENİ SINAVI: BELLEK KITLIĞI

Bellek fiyatları, yapay zeka şirketlerinden gelen aşırı talebin neden olduğu arz sıkıntısı yüzünden arttı ve fiyatların önümüzdeki iki yıl boyunca artmaya devam etmesi bekleniyor. Freedom Capital Markets Genel Müdürü ve Teknoloji Araştırmaları Başkanı Paul Meeks, Ocak 2025'te yaptığı açıklamada, artışın Apple'ı etkilemeyecek kadar önemsiz kalamayacağını şu sözlerle belirtmişti:

"Önümüzdeki iki yıl boyunca, bellek bileşenlerinin maliyetindeki artış o kadar fazla olacak ki, bu Apple büyüklüğündeki bir şirketi bile etkileyecek."

Xiaomi ve Samsung da yeni çıkacak ürünlerinin daha pahalı olacağına dair ipuçları vermişti.

Kasım ayında Apple CFO'su Kevan Parekh, artan bellek fiyatlarının yeni ürünleri üretmeyi daha maliyetli hale getirdiğini kabul etmiş, ancak şirketin maliyetleri iyi yönettiğini vurgulamıştı.

IPHONE 18 AİLESİNİN DETAYLARI

Apple'ın Eylül ayında yalnızca iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max ve ilk katlanabilir iPhone'unu piyasaya sürmesi bekleniyor. Modellerin geri kalanı 2027 İlkbaharında gelecek.

Söylentilere göre iPhone 18 Pro; 2nm A20 Pro çip, kullanıcılara fotoğraflar üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için ana kamerada değişken diyafram açıklığı ve muhtemelen daha büyük bir pil içerecek. İkilinin ana çekim noktalarından biri, ön kamera için solda delik şeklinde bir kesik içeren güncellenmiş ön tasarım olabilir.

Apple ayrıca iPhone'un yapay zeka özelliğine güç vermek için Google ile bir anlaşma imzaladı. iPhone 15 Pro ile daha gelişmiş modeller de yapay zekayı desteklese de, Apple muhtemelen bazı özellikleri iPhone 18 Pro'ya saklayacak.