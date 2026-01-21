HABER

iPhone 18'in ekranı böyle mi olacak? Yeni sızıntı geldi

Çinli bir sızıntı kaynağının iddiasına göre, Apple'ın iPhone 18 modeli önemli ölçüde daha parlak bir ekrana sahip olacak.

Enes Çırtlık

iPhone 18 sızıntıları hız kesmiyor. MacRumors'ta yer alan yeni bir habere göre ise, şimdi "Instant Digital" olarak bilinen sızıntı kaynağı, Çinli tedarikçi BOE'nin iPhone 18 için panel üretme umudunun az olduğunu, çünkü Apple'ın yeni nesil cihaz için parlaklık gereksinimlerinin benzeri görülmemiş derecede yüksek olduğunu iddia etti.

Bu durum, iPhone 18 ekranının parlaklık açısından bir sıçrama yapabileceğini gösteriyor.

ÖNCEKİ IPHONE'LAR NE SUNUYORDU?

iPhone 13 ve iPhone 14, tipik olarak 800 nit maksimum parlaklık ve 1.200 nit tepe HDR parlaklığı sunuyordu. iPhone 15, iPhone 16 ve iPhone 17 ile Apple bunu 1.000 nit tipik maksimum parlaklığa ve 1.600 nit tepe HDR parlaklığına çıkardı. iPhone 17 ayrıca dış mekan tepe parlaklığında 2.000 nit'ten 3.000 nit'e artış gördü.

Bugün Koreli yayın organı The Elec de, BOE'nin OLED iPhone ekranı üretimi konusunda yine zorlandığını ve bunun milyonlarca panel siparişinin Samsung Display'e kaydırılmasına neden olduğunu öne sürdü.

iPhone 18'in; A20 çipi, C2 modemi ve daha basit bir Kamera Denetimi tuşu ile 2027 başlarında piyasaya sürülmesi bekleniyor.

