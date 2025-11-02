HABER

iPhone 18 Pro modelleri, bugüne kadar hiç görülmemiş renklerle gelebilir! (Siyah iPhone 18 Pro için de bilgi var)

Apple’ın önümüzdeki yıl tanıtacağı düşünülen iPhone 18 Pro modellerinin, yeni renk seçenekleriyle sunulabileceği iddia edildi. Eğer iddialar doğruysa iPhone 18 Pro modelleri, şimdiye kadar hiçbir iPhone’da olmayan renk seçeneği veya seçenekleri ile piyasaya sürülebilir. Öte yandan bu iddianın kaynağı, iPhone 17 Pro modellerinde olmayan siyah renk seçeneğinin iPhone 18 Pro modellerinde olup olmayacağı hakkında da bilgi paylaştı.

Enes Çırtlık

Apple, iPhone 18 serisiyle birlikte yalnızca donanım tarafında değil, tasarım ve renk seçeneklerinde de yeniliğe gitmeye hazırlanıyor olabilir. Eğer iddialar doğruysa şirketin önümüzdeki yıl tanıtacağı iPhone 18 Pro modelleri, bugüne kadar hiçbir iPhone’da görülmemiş renk veya renklerle gelebilir.

IPHONE 18 PRO'YA YENİ RENK SEÇENEKLERİ

Bilinen bir sızıntı kaynağı olan “Weibo” kullanıcısı “Instant Digital”, yaptığı bir paylaşımda gelecek yıl tanıtılacak iPhone 18 Pro modellerinin en az "kahve, mor ve bordo" renk seçeneklerinden biriyle piyasaya sürüleceğini öne sürdü.

iPhone XR, iPhone 11, iPhone 12, iPhone 14 ve iPhone 14 Pro modellerinde lavanta ya da mor renk seçenekleri yer almıştı, ancak şimdiye kadar hiçbir iPhone modeli kahve veya bordo renginde üretilmedi. Eğer iddialar doğruysa bu iki renk iPhone dünyası için ilk olacak.

SİYAH IPHONE 18 PRO OLACAK MI?

Öte yandan, sızıntı kaynağı gelecek yıl da siyah bir iPhone 18 Pro seçeneği olmayacağını belirtti.

iPhone 17 Pro, siyah veya gri bir renk seçeneği olmadan; sadece Gümüş, Abis ve Kozmik Turuncu renklerinde sunulmuştu.

iPhone 18 Pro modellerinin, önümüzdeki yılın sonbaharında piyasaya sürülmesi bekleniyor. Cihazların, TSMC’nin 2nm üretim süreciyle geliştirilen A20 çipi, değişken diyafram açıklığına sahip ana kamera, C2 modem, sadeleştirilmiş Kamera Kontrolü ve daha fazlasıyla gelmesi öngörülüyor.

