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iPhone 18 Pro'nun A20 Pro çipi yüzde 18 daha hızlı olabilir

Apple'ın gelecek ay tanıtması beklenen iPhone 18 Pro serisinde kullanılacak A20 Pro işlemcinin, A19 Pro'ya kıyasla yüzde 18 daha yüksek performans sunacağı ve yüzde 30'a kadar daha az güç tüketeceği öne sürüldü. Yeni işlemcinin daha yüksek üretim maliyeti ise iPhone 18 Pro'nun fiyatına yansıyabilir.

iPhone 18 Pro'nun A20 Pro çipi yüzde 18 daha hızlı olabilir
Enes Çırtlık

Apple'ın iPhone 18 Pro serisini gelecek ay A20 Pro işlemciyle birlikte tanıtması bekleniyor. TSMC'nin 2 nm üretim süreciyle üretileceği belirtilen yeni işlemci hakkında ortaya çıkan son sızıntı, performans ve enerji verimliliğinde önemli iyileştirmeler olabileceğine işaret ediyor.

Weibo'da paylaşım yapan Fixed Focus Digital'a göre A20 Pro, A19 Pro'ya kıyasla yaklaşık yüzde 18 daha yüksek performans sunacak. İşlemcinin ayrıca TSMC'nin yeni Gate-All-Around (GAA) üretim teknolojisini kullanacağı belirtiliyor.

A20 PRO YÜZDE 30 DAHA AZ GÜÇ TÜKETEBİLİR

Kaynağın iddiasına göre yeni üretim süreci enerji verimliliğini de önemli ölçüde artıracak. A20 Pro'nun selefine kıyasla yüzde 30'a kadar daha az güç tüketebileceği ifade ediliyor.

iPhone 18 Pro nun A20 Pro çipi yüzde 18 daha hızlı olabilir 1

IPHONE 18 PRO'NUN FİYATI ARTABİLİR

Bununla birlikte yeni işlemcinin üretim maliyetinin A19 Pro'ya göre belirgin şekilde daha yüksek olacağı öne sürülüyor. Bu iddia, daha önce ortaya çıkan ve iPhone 18 Pro'nun parça maliyetinin (BOM) yüzde 40'a kadar artabileceğini belirten bir raporla da örtüşüyor.

iPhone 18 Pro nun A20 Pro çipi yüzde 18 daha hızlı olabilir 2

Devam eden bellek sıkıntısıyla birlikte artan bileşen maliyetlerinin, iPhone 18 Pro'nun başlangıç fiyatını 1.399 dolara kadar çıkarabileceği iddia ediliyor. (Kaynak: GSMArena)

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akıllı telefon Apple iPhone
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