iPhone 18 Pro'nun renkleri ortaya çıktı! Peki bu yılın imza rengi ne?

Apple'ın birkaç ay sonra üç yeni telefon tanıtması bekleniyor. İddiaya göre, bu telefonlar iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve şimdilerde iPhone Ultra adıyla anılan ilk katlanabilir iPhone olacak. Bu noktada özellikle tüketiciler için en kritik sorulardan biri ise her zaman olduğu gibi Apple'ın bu yıl hangi renk seçenekleri sunacağı. Fakat bu konuda önemli bir gelişme var.

Geçen yıl olduğu gibi Apple'ın tedarik zincirine yakın bir kaynaktan iPhone 18 ailesinin renk seçeneklerine ilişkin bilgi aldığını aktaran Macworld, Apple'ın 2026'da çıkarmayı planladığı renklere dair detayları paylaştı.

KOZMİK TURUNCU'NUN YERİNİ KOYU KİRAZ ALIYOR

Apple, her yıl iPhone Pro modelleri için yeni bir imza renk tanıtıyor. iPhone 17 Pro'da da bu renk, "Kozmik Turuncu" olmuştu. İddiaya göre, bu yılın modelleri için ise farklı bir renk söz konusu.

Daha önce iPhone 18 Pro'ların imza renginin "Koyu Kırmızı" (Dark Red) olacağı söylentisi çıksa da Macworld'ün ulaştığı bilgilere göre Apple, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max için imza renk olarak "Koyu Kiraz" (Dark Cherry) üzerinde çalışıyor.

İddiaya göre, Koyu Kiraz iPhone 18 Pro'nun Kozmik Turuncu kadar parlak ve çarpıcı olmayacağı, ancak iPhone 18 Pro'yu temsil edecek kadar ayırt edici olacak. Apple'ın Kozmik Turuncu dahil mevcut renk yelpazesini ise her zamanki gibi üretimden kaldırması bekleniyor.

Öte yandan, Apple'ın bu yılki Pro yelpazesi için iki yeni renk seçeneği daha denediği öne sürülüyor. İddiaya göre, bunlardan biri, iPhone 17'nin "Sis Mavisi" rengini andıran Açık Mavi. Geliştirme aşamasındaki diğer rengin ise koyu bir gri tonu olduğu söyleniyor.

Macworld'ün kaynağı ayrıca iPhone 18 Pro'nun mevcut nesle benzer bir gümüş varyantının da bulunduğunu paylaşıyor. Kaynak, renklerin tamamının hâlâ geliştirme aşamasında olduğunu vurguluyor.

iPhone 18 Pro henüz seri üretime geçmediği için Apple'ın bunları değiştirmeye yetecek zamanı bulunuyor. Ayrıca Apple, Pro modelleri için dört renk seçeneği sunmuyor, bu nedenle bu renklerden birinin elenebileceği hatırlatılıyor.

Macworld'ün kaynağının aktardığına göre Apple'ın dahili olarak kullandığı Pantone renk kodları şu şekilde:

Light Blue (Pantone 2121): iPhone 17'nin Sis Mavisi rengini andıran Açık Mavi.

Dark Cherry (Pantone 6076): iPhone 18 Pro'nun imza rengi olduğu iddia edilen Koyu Kiraz.

Dark Gray (Pantone 426C): Geliştirme aşamasındaki Koyu Gri.

Silver (Pantone 427C): iPhone 17 Pro'dakine benzer bir Gümüş.

TASARIM ÇOK BENZER, DEĞİŞİKLİKLER KÜÇÜK

Macworld'ün kaynakları yeni iPhone'ların CAD çizimlerine de erişim sağladı. Bu belgeler, iPhone 18 Pro ve iPhone 18 Pro Max'in selefleriyle çok benzer görüneceğine dair söylentileri destekliyor. Buna göre modeller yalnızca küçük değişikliklerle gelecek. En dikkat çekici nokta, görsellerde ekrandaki Dinamik Ada'nın daha küçük bir hâlde görünmesi. Bu detay, bu yılki modellerle birlikte gelmesi beklenen değişikliklerden biri olarak konuşuluyordu. Söz konusu değişiklik, Dinamik Ada'nın Canlı Etkinlikler göstermediği anlarda ekranda içerik için daha fazla alan kalacağı anlamına geliyor.

Kaynak tarafından dikkat çekilen bir başka değişiklik ise görsellerden birinde arka taraftaki cam kesim ile kamera çıkıntısı arasındaki boşluğun biraz daha küçük olması. Kaynak bu görselin eski bir render mı olduğunu, yoksa Apple'ın bir tasarım değişikliğine yöneldiğini mi yansıttığını doğrulayamadı. Geçen yıl Weibo'da Instant Digital adıyla bilinen sızıntı kaynağı, Apple'ın cam ile alüminyum çerçeve arasındaki renk farkını en aza indirecek yeni bir süreç benimseyeceğini bildirmişti; bu değişiklik cam ile kamera çıkıntısı arasındaki boşluğun azaltılmasını da kapsıyor olabilir.

KATLANABİLİR IPHONE'DA HANGİ RENKLER OLACAK?

Macworld ayrıca bir süredir söylentileri duyulan katlanabilir iPhone'un renk seçeneklerine ilişkin bilgiler de paylaştı. Açıldığında bir iPad mini'yi andıracağı söylenen cihazın, standart iPhone gibi hareketli renklerle gelmeyeceği, hatta iPhone Pro'dan bile daha az renk seçeneği sunabileceği öne sürülüyor. Apple'ın katlanabilir iPhone için klasik bir gümüş ve beyaz model üzerinde çalıştığı; ayrıca iPhone 17 Pro'dakine benzer bir Indigo seçeneği geliştirdiği de aktarılan iddialar arasında.

İddiaya göre kaynak, katlanabilir iPhone'un olası tasarımını gösteren sızdırılmış CAD çizimleri ve render'ları da doğruluyor. Cihazın iki arka kameraya, dış ekranda bir selfie kamerasına ve iç ekranın sol üst köşesinde bir başka selfie kamerasına sahip olması bekleniyor. Kaynağın gördüğü şemalar, katlanabilir iPhone'un açıldığında 4,7 milimetre kalınlığında olacağını ortaya koyuyor; bu da onu -eğer iddialar doğruysa- 5,6 mm'lik iPhone Air'den daha ince yapacak demek oluyor.

YENİ IPHONE'LAR NE ZAMAN TANITILACAK?

iPhone 18 Pro, 18 Pro Max ve katlanabilir iPhone'un Eylül ayında tanıtılması bekleniyor; ancak bazı analistler katlanabilir modelin daha sonraki bir tarihte mağazalara ulaşacağını öne sürüyor. Standart iPhone 18 modeli, iPhone 18e ve yeni bir Air modelinin ise 2027'nin ilk yarısında geleceği konuşuluyor; bu beklenti iddiaya göre Macworld'ün kaynağı tarafından da doğrulanmış durumda.