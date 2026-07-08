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iPhone 18 Pro'nun selefinden daha kalın olacağı iddia edildi

iPhone 18 Pro'nun eylül ayında tanıtılması beklenirken, akıllı telefonun selefi iPhone 17 Pro'ya kıyasla fark edilir derecede kalınlaşacağı iddiası gündem oldu.

iPhone 18 Pro'nun selefinden daha kalın olacağı iddia edildi
Enes Çırtlık

iPhone 18 Pro hakkındaki iddialara bir yenisi daha eklendi.

iPhone 18 Pro nun selefinden daha kalın olacağı iddia edildi 1

IPHONE 17 PRO'DAN DAHA KALIN OLACAK

Güvenilir sızıntı kaynaklarından biri olan Fixed Focus Digital tarafından ortaya atılan yeni iddia, iPhone 18 Pro bekleyenleri üzecek cinsten diyebiliriz. Öyle ki tasarımsal açıdan geçen seneki iPhone 17 Pro’dan daha kalın olabilir.

iPhone 18 Pro nun selefinden daha kalın olacağı iddia edildi 2

2 MM FARKLA GELEBİLİR

İddiaya göre iPhone 18 Pro modelinin alüminyum gövdesi ve arka kamera alanı, iPhone 17 Pro'ya kıyasla fark edilir derecede kalınlaşacak. Kaynak, Tata'dan sızdırılan siber saldırı kaynaklı belgelere ve tedarik zinciri geri bildirimlerine dayanarak bu kalınlık artışının yaklaşık 2 mm seviyesinde olacağını bizzat doğrulayabildiğini öne sürüyor.

iPhone 18 Pro nun selefinden daha kalın olacağı iddia edildi 3

iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max modelleri 8,75 mm kalınlığa sahipken tahminlere göre iPhone 18 Pro serisinde genel gövde kalınlığının 9,9 mm ile 10,9 mm arasında bir noktaya ulaşma ihtimali var.

iPhone 18 Pro nun selefinden daha kalın olacağı iddia edildi 4

Benzer şekilde nisan ayında paylaşılan maket modeller de iPhone 18 Pro Max'in kamera çıkıntısı yüksekliğinin, iPhone 17 Pro Max'teki 11,23 mm seviyesinden 11,54 mm'ye çıkacağına işaret etmişti. (Kaynak: Webtekno)

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