HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji

iPhone 18 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Apple'dan radikal değişim!

Apple iPhone 18 Pro'nun tasarımına dair ilk render görüntüleri ortaya çıktı. Ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser'ın paylaştığı render görüntülerine bakılırsa, iPhone 18 Pro radikal değişikliklerle gelecek. İşte dikkat çeken o görüntüler...

iPhone 18 Pro'nun tasarımı ortaya çıktı: Apple'dan radikal değişim!
Enes Çırtlık

Her yeni iPhone lansmanından aylar önce çeşitli türden sızıntılar yapılıyor. Özellikle de Apple'ın yapacağı radikal bir tasarım değişikliğinden söz ediliyorsa, bu sızıntılar teknoloji dünyasının gündemine giriyor. Hal böyle olunca gözler de şimdiden Apple’ın bir sonraki Pro modeline çevrilmiş durumda. Bu anlamda ise yeni bir gelişme var.

IPHONE 18 PRO'NUN RENDER GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Webtekno'da yer alan habere göre; Apple’ın bu yılın Eylül ayında tanıtacağı iPhone 18 Pro, sızdırılan yeni bir video ve render görüntüleriyle görücüye çıktı. Ünlü sızıntı kaynağı Jon Prosser, yeni amiral gemisinin hem tasarım hem de donanım tarafında dikkat çekici yeniliklerle geleceğini iddia ediyor.

En büyük değişim telefonun ön yüzünde olacak. Yıllardır iPhone’larla özdeşleşen hap şeklindeki çentik tarihe karışacak. Sızıntılara göre Apple, Face ID bileşenlerinin bir kısmını ekran altına taşıyarak çentiği tek bir kamera deliğine indirecek. Üstelik ön kamera, alışılmışın aksine ekranın sol üst köşesine konumlandırılmış durumda.

iPHONE 18 PRO İŞTE BÖYLE GÖRÜNECEK

Bu değişime rağmen Dinamik Ada tamamen ortadan kalkmıyor. Apple’ın ikonik arayüz özelliği, ön kamerayla birlikte sol üst köşeye taşınıyor ve ekranda daha az yer kaplayarak daha sade bir deneyim sunuyor.

iPhone 18 Pro nun tasarımı ortaya çıktı: Apple dan radikal değişim! 1

Asıl teknik sıçrama ise arka tarafta. İddiaya göre iPhone 18 Pro’nun ana kamerası değişken diyafram teknolojisine sahip olacak. Bu sayede arka plan bulanıklığı yazılımla değil, fiziksel olarak ayarlanabilecek ve düşük ışık performansı da ciddi şekilde artacak ancak bu özelliğin sadece iPhone 18 Pro Max modeline özel olabileceği konuşuluyor.

iPhone 18 Pro nun tasarımı ortaya çıktı: Apple dan radikal değişim! 2

Donanım tarafında telefonun Apple’ın yeni nesil A20 Pro işlemcisi ve uzun zamandır beklenen C2 modem ile gelmesi bekleniyor. Ayrıca kamera kontrol tuşunda da küçük ama önemli bir değişiklik söz konusu. Apple, dokunmatik sistem yerine basınca duyarlı daha basit bir mekanizmaya geçecek.

Elbette tüm bu bilgiler şimdilik sızıntılardan ibaret. Apple’ın planları lansmana kadar değişiklik gösterebilir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağıMalatya’da motosiklet ve motorlu araçlara trafik yasağı
WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren değişiklik!WhatsApp kullanan herkesi yakından ilgilendiren değişiklik!

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Apple iPhone
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Polis, meslektaşını silahla vurdu: Nedeni ise...

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

Kuzey Kore'ye karşı harekete geçtiler! Dev füzeleri konuşlandırıyorlar

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

G.Saray'dan gece yarısı Noa Lang bombası! İtalyanlar duyurdu...

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

Şoray Uzun'un Atlas Çağlayan isyanı! "Yazıklar olsun!" diyerek patladı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

Yapan 699 bin TL ödüyor 'Niyetin iyi olması cezayı ortadan kaldırmaz'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.