iPhone'da fotoğraflardan nesne ayırma özelliği nedir, nasıl çalışır? iPhone fotoğraftan nesne ayırma

iPhone'un yapay zeka desteği, kullanıcıların iPhone cihazlarında üçüncü parti bir yapay zeka uygulamasına ihtiyaç duymaksızın bazı işlemlerini halletmesini sağlıyor. Bunlardan birisi de fotoğraflardan nesne ayırma özelliği. Yakın geçmişte ek uygulama kullanmadan yapmanın mümkün olmadığı bu işlem, artık iOS 16 sürüm ve üzeri iPhone akıllı telefonlarında yapılabiliyor. Yapay zeka desteğinin kullanıldığı "visual look up" teknolojisiyle görseldeki ögeleri birbirinden otomatik olarak ayırmak mümkün.

iPhone'da fotoğraflardan nesne ayırma özelliği nedir?

iPhone’daki fotoğraflardan nesne ayırma özelliği aslında Apple’ın iOS 16 ile tanıttığı “Visual Look Up / Görsel Arama” ve “Konudan Ayır” teknolojisine dayanıyor. Bu özellik sayesinde bir fotoğraftaki kişi, hayvan veya nesne arka plandan ayırıp çıkartılabiliyor.

iPhone'da fotoğraflardan nesne ayırma özelliği nasıl çalışır? iPhone fotoğraflardan nesne ayırma yöntemi

Cihazınızda fotoğraf uygulamasını açın ve nesne ayırmak istediğiniz fotoğrafı seçin.

Fotoğrafta arka plandan veya diğerlerinden ayrı duran nesneyi seçin. Yapay zeka desteği seçtiğiniz nesneyi algıladığında ekranın kenarlarında ışıltı belirir ve titreşimle size geri bildirim verir.

iPhone'da oluşturduğunuz fotoğraflar halihazırda nesneleşmeye uygun olarak tasarlanır. Diğer cihazlardan elde ettiğiniz fotoğraflarda kontrast ve ışık gibi değerler bu özelliği kötü anlamda etkileyebilir. Bu sebeple diğer kaynaklardan gelen fotoğraflarda manuel olarak kontrol sağlamalısınız.

Yapay zeka nesneyi algıladıktan sonra size kopyala veya paylaş seçeneklerini sunacaktır. İçeriği kopyalayarak depolayabilir ya da başka bir uygulama üzerinden paylaşabilirsiniz.

Nesneyi bir sosyal medya uygulamasından paylaşmak isterseniz uygulama izinlerinin açık olduğundan emin olun. Ayrıca paylaşma seçeneği nihai olarak paylaşım yapacağınız uygulamada belli olur, buna dikkat edin.

Elde ettiğiniz nesneyi Mesajlar, WhatsApp gibi uygulamalara götürebilir ya da başka bir görselin üzerine sürükleyip bırakabilirsiniz. WhatsApp ya da İnstagram DM üzerinden paylaşımlarınız orijinal görüntüleme tercihinize göre yapılır. Görüntüleme yöntemini seçmeyi unutmayın.

Görsellerinizi istediğiniz uygulama üzerine taşıyıp bırakabilirsiniz. Örneğin Canva gibi yapay zeka destekli fotoğraf düzenleme uygulamalarında işlem yapabilirsiniz. Harici uygulamalarda yaptığınız ekleme ve düzenlemeleri cihazınıza yeniden kaydetmeyi unutmamalısınız

Görselden elde ettiğiniz nesneyi bir sticker gibi kullanmanız ya da gif haline dönüştürmeniz de mümkün. Sohbet uygulamalarından gönderilen sticker ve giflerin diğer cihazlarda kaydedilebileceğini unutmayın. Gizlilik gerektiren durumlara dikkat etmelisiniz.

Ayrıca uygulama sizi daha sonrasında kolaj veya sunum oluşturmanız için de yönlendirebilir. Tercihlerinize bağlı olarak düzenlediğiniz nesneler bir arada toplanabilir. Yapay zeka desteği ile bunlardan bir sunum oluşturabilir ve eklemeler yapabilirsiniz. Ayrıca kolajlar size bir dönem, mekan veya ruh hali gibi çeşitli kategorizasyonlar altında toplama imkanı verir.

Unutulmaması gereken nokta ise görüntüden nesne çıkartma özelliğinden yararlanmanız için: