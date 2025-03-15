iPhone'da internet paylaşımı nasıl yapılır? iPhone'da internet paylaşma

Kişisel erişim noktası özelliği ile iPhone’un interneti diğer cihazlarla paylaşılabilir. Bunun için Ayarlar menüsüne girerek Hücresel sekmesine dokunulmalı ve Kişisel Erişim Noktası etkinleştirilmelidir. Bağlanacak cihazlar için bir Wi-Fi şifresi belirlenerek kablosuz Bluetooth veya USB bağlantısı üzerinden internet paylaşımı sağlanabilir. Bu özellik bazı operatörlerde ek ücret gerektirebilir. Bu yüzden bu özellik kullanılmadan önce GSM operatörünün ek ücretlendirme yapıp yapmadığı kontrol edilmelidir.

iPhone'da internet paylaşımı nedir?

iPhone'da internet paylaşma, telefonun hücresel veri bağlantısını başka cihazlarla kablosuz Bluetooth veya USB üzerinden paylaşma işlemidir. Bu özellik özellikle de Wi-Fi bağlantısının olmadığı durumlarda diğer cihazların internete erişmesini sağlar. Kullanıcılar, Kişisel Erişim Noktası özelliğini etkinleştirerek iPhone’larını bir modem gibi kullanabilir ve belirledikleri bir şifreyle diğer cihazların bağlanmasına izin verebilir.

iPhone'da internet paylaşma işlemi genelde mobil veri kullanımına dayanır. Bağlı cihazlar telefonun hücresel verisini kullanarak internete bağlanır. Bu yüzden yüksek veri kullanımı faturaya yansıyabilir veya kota aşımına sebep olabilir. Ayrıca bazı operatörler bu özelliği kullanabilmek için ek paket veya izin gerektirebilir. Bu yüzden kullanmadan önce bu durumun kontrol edilmesi tekrar tekrar önerilir.

iPhone'da internet paylaşımı nasıl yapılır?

iPhone'da internet paylaşımı yapmak için:

Önce Ayarlar uygulamasına girilir ve Hücresel sekmesi açılır.

Burada Kişisel Erişim Noktası seçeneği etkinleştirilir.

Bu işlemle birlikte iPhone’un internet bağlantısı Wi-Fi Bluetooth veya USB üzerinden diğer cihazlarla paylaşılabilir.

Wi-Fi bağlantısı kullanıldığında bir şifre belirlenebilir ve bu şifre ile diğer cihazlar iPhone’un internetine bağlanabilir.

Ayrıca internet paylaşımı yapılan cihazlar iPhone'un mobil veri bağlantısını kullanarak internete erişir.

Eğer Kişisel Erişim Noktası seçeneği görünmüyorsa da Hücresel Veri özelliğinin açık olduğundan emin olunmalıdır. Bu özellik: