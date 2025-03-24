iPhone'da "Sıvı Algılandı" uyarısı nedir? iPhone'da "Sıvı Algılandı" uyarısı alındığında ne yapılmalı?

Apple, iPhone'larda sıvı teması tespit edildiğinde kullanıcıyı uyaran bir sistem geliştirmiştir. Bu uyarı Sıvı Algılandı uyarısıdır. Sıvı Algılandı uyarısı, cihazın şarj portunda veya başka bir bağlantı noktasında su veya nem tespit edildiğinde görünür. Bu durumda cihazı hemen şarj cihazından ayırmak ve cihazın bağlantı noktalarını kuru tutmak önemlidir.

iPhone'da "Sıvı Algılandı" uyarısı nedir?

iPhone'da "Sıvı Algılandı" uyarısı, cihazın şarj portunda veya başka bir bağlantı noktasında su veya nem tespit edildiğinde gösterilir. Bu uyarı telefonun içinde yer alan sensörler tarafından algılanan sıvı miktarına göre aktifleşir. Apple, cihazın sıvı teması nedeni ile zarar görmesini engellemek amacıyla bu tür bir uyarıyı devreye sokar.

iPhone'da "Sıvı Algılandı" uyarısı alındığında ne yapılmalı?

iPhone'da Sıvı Algılandı uyarısı alındığında öncelikle cihazın şarj portunu kullanmaktan yani kablo vasıtasıyla veri veya şarj aktarımı yapmaktan kaçınılmalıdır. Çünkü bu uyarı telefonun şarj girişine sıvı veya nem girdiğini gösterir. Böylesi bir durumda şarj portuna herhangi bir şey takmak elbette telefonun zarar görmesine neden olabilir. Bu yüzden şarj kablosunu ve diğer bağlantıları derhal çıkarıp cihazı kuru bir ortamda bekletmek gerekir.

Telefonu birkaç saat boyunca nemden uzak tutmak ise sıvının buharlaşmasını sağlayabilir. Cihazın havalandırılması da içindeki nemin dışarı çıkmasına yardımcı olacaktır. Telefonu ısıtmaktan ya da saç kurutma makinesi gibi cihazlar kullanarak kurutmaya çalışmaktan ise kesinlikle kaçınılmalıdır. Çünkü aşırı ısı telefonun iç bileşenlerine zarar verebilir.

Eğer uyarı geçmez ise bir Apple yetkili servisine başvurmak gerekir. Servis, cihazı kontrol ederek gerekli olan onarımları yapabilir. Bu tür durumlarda telefonun içindeki bileşenlerin suya karşı korunması için dikkatli ve özenli bir bakım yapılması gerektiği de unutulmamalıdır.