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iPhone için iOS 18.4.1 yayınlandı!

Apple, iOS 18.4.1'i iPhone'lar için yayınladı. Şikayetleri ve sorunları gideren bir güncelleme olan iOS 18.4.1, çeşitli hata düzeltmeleri de içeriyor. iOS 18.4.1 ile birlikte iPadOS 18.4.1 de çıktı.

iPhone için iOS 18.4.1 yayınlandı!
Enes Çırtlık

iOS 18 için güncellemeler gelmeye devam ediyor. Apple son olarak iOS 18.4.1 güncellemesini yayınladı. Öncelikle söylemek lazım ki iOS 18.4.1 çeşitli hata düzeltmeleri içeriyor.

iOS 18.4.1 NELER GETİRİYOR, NELERİ DÜZELTİYOR?

Apple'ın sürüm notlarına göre iOS 18.4.1 güncellemesi, önemli hata düzeltmeleri ile güvenlik güncellemeleri içeriyor. Güncelleme, kablosuz CarPlay'in bazı araçlarda çalışmamasına neden olan bir sorunu da gideriyor.

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iOS 18.4.1, uygun iPhone ve iPad'lere Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme bölümüne gidilerek kablosuz olarak indirilebiliyor.

Apple ise şu anda beta olarak sunulan iOS 18.5 ve iPadOS 18.5 güncellemelerini test ediyor. Bu güncellemelerin ise mayıs ayında kullanıma sunulması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Apple iOS
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