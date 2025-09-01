iPhone’larda yeniden başlatma döngüsü sorunu nasıl çözülür? iPhone restart loop sorunu ve çözümü

Akıllı telefon kullanıcıları için birçok önemli beklenti mevcut. Bunlar arasında yüksek çözünürlük, kaliteli medya üretebilme ve tüketme, yapay zeka desteği, uzun şarj ömrü ve güçlü işletim sistemi... Özellikle akıllı telefon uygulamaları artık kişisel asistan gibi çalışmaktadır. Sağlık, kariyer, eğitim, finans, sosyal medya ve devlet daireleri gibi birçok kullanım alanında akıllı telefonlardan ve akıllı telefon uygulamalarından yararlanılmaktadır. Kullanıcılar da bütün elementlerin bir araya toplandığı cihazlara yönelmektedir.

iPhone hem cihaz özellikleri hem de uygulama destekleri ile genellikle kullanıcıların istek ve arzularına yönelik yeniliklerde bulunmaktadır. Bu konuda sistemdeki aktörlerden birisi olmayı sürdürmektedir. iPhone'un her modeli bir öncekinden teknolojik olarak ileride olarak tasarlanır. Lakin bu standartlara rağmen kullanıcılar tarafından olumsuz görülen durumlar zaman zaman yaşanabilmektedir.

iPhone’larda yeniden başlatma döngüsü sorunu nasıl çözülür?

iPhone akıllı telefonlarda, kullanıcılar tarafından en sık rapor edilen sorunlardan birisi "yeniden başlatma döngüsüne" girilmesidir. Bu döngüde cihaz sürekli olarak yeniden başlayıp kapanır ve ana ekrana ulaşılamaz. Bu durum genel olarak yazılım hataları, donanım sorunları, bozuk uygulamalar ya da hatalı uygulamalar sebebiyle olabilmektedir.

iPhone yeniden başlatma (restart loop) sorunu ve çözümü

1. iPhone cihazınızı manuel olarak zorla yeniden başlatın

iPhone 8 ve üstü cihazlarınızda uygulayabileceğiniz bir tuş kombinasyonu ile bu işlemi gerçekleştirebilirsiniz. Öncelikle ses açma tuşuna kısa basın ve hemen ardından ses kısma tuşuna kısa basın. Sonrasında iPhone'nuzun yanındaki tuşa Apple logosunu görülene kadar basılı tutun. Bu işlemde herhangi bir veri kaybı yaşamazsınız.

2. Şarj Cihazı ve Kablosunu Kontrol Edin

Orijinal olmayan şarj adaptörü ve kabloları donanımsal hatalara yol açabilmektedir. Voltaj dengesizliği/düzensizliği cihazınızın donanımsal parçalarını etkileyip yazılımsal hatalara yol açabilir. Orijinal adaptör ve şarj kablosu kullanmaya özen göstermelisiniz.

iOS güncellemesini veya yazılımı yeniden yükleyin

iPhone'nuzun güncellik durumunu kontrol etmelisiniz. iPhone güncellemeleri cihazın yazılım ayarlarını ve hata raporlarını doğrudan ilgilendirir. Son sürüme yükseltilmeyen ya da güncelleme sırasında güncellemenin yarıda kesilmesi bu soruna yol açabilir. Cihazınızdan bu işlemi yapamayacağınız için bilgisayarınızdan iTunes ya MACinizden Finder uygulamasını açıp akıllı telefonunuzu kablo ile bağlayın. iPhone'u kurtarma moduna alın ve önce güncellemeyi; işe yaramazsa geri yüklemeyi seçin.

DFU Modu ile temiz kurulum yapabilirsiniz

iTunes ya da Finder ile normal kurtarma ile sonuç alamazsanız DFU modu ile derin yazılım sıfırlaması yapabilirsiniz. Bu işlem ile iPhone'nuzun yazılımı sıfırdan yüklenecektir bu sebeple verilerinizi önce yedekleme almayı unutmayın.

Hatalı uygulamayı tespit etmelisiniz

Normal ya da DFU ile yükleme yaptıktan sonra sorun çözülürse bu sorunun yazılımsal bir sebeple olduğuna işaret edebilir. Eğer tespiti mümkünse yeniden başlama sorunun tam olarak hangi uygulamadan sonra başladığını tespit edin. Bu uygulamayı cihazınıza geri yüklemekten kaçının.

Yazılımsal önlemlerden bir sonuç elde edemezseniz sorun donanımsal olabilir. Cihazın maruz kaldığı darbeler, fabrikasyon hataları ya da birtakım yabancı madde teması yeniden başlatma sorununa sebep olabilir. Apple desteğe danışın ve gerekirse cihazınızı Apple Teknik Servis'ine teslim edin.