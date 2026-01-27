HABER

iPhone sahiplerine müjde! iOS 26.2.1 yayınlandı: İşte yenilikleri

Apple, iPhone'lar için iOS 26.2.1 güncellemesini yayınladı. Yeni güncelleme, AirTag 2 desteği ve hata düzeltmeleri içeriyor. İşte iOS 26.2.1'in detayları ve yenilikleri...

Enes Çırtlık

Apple, bugün iOS 26.2 ve iPadOS 26.2'nin yayınlanmasından 1 ay sonra, bu işletim sistemlerine yönelik küçük ölçekli güncellemeler olan iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 sürümünü kullanıma sundu.

Yeni yazılım; uygun iPhone ve iPad'lerde Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü üzerinden indirilebiliyor.

İŞTE GÜNCELLEME NOTLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

AirTag 2 Desteği: iOS 26.2.1, Apple'ın bugün tanıttığı ikinci nesil AirTag için tam destek ekliyor. AirTag 2, ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipi ile donatılmış olup, "Tam Konum Bulma" (Precision Finding) özelliğinin performansını önemli ölçüde artırıyor.
Hata Düzeltmeleri: Apple'ın yayın notlarına göre güncelleme, belirtilmeyen çeşitli hata düzeltmelerini de içeriyor.

ESKİ CİHAZLAR İÇİN GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ DE YAYINLANDI

Apple, iOS 26 sürümünü çalıştıramayan eski iPhone modelleri için de kritik güvenlik yamaları içeren şu sürümleri yayınladı:

  • iOS 18.7.4
  • iOS 16.7.13
  • iOS 15.8.6
  • iOS 12.5.8

IOS 26.2.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR

  • iPhone 17
  • iPhone 17 Pro
  • iPhone 17 Pro Max
  • iPhone Air
  • iPhone 16e
  • iPhone 16
  • iPhone 16 Plus
  • iPhone 16 Pro
  • iPhone 16 Pro Max
  • iPhone 15
  • iPhone 15 Plus
  • iPhone 15 Pro
  • iPhone 15 Pro Max
  • iPhone 14
  • iPhone 14 Plus
  • iPhone 14 Pro
  • iPhone 14 Pro Max
  • iPhone 13
  • iPhone 13 mini
  • iPhone 13 Pro
  • iPhone 13 Pro Max
  • iPhone 12
  • iPhone 12 mini
  • iPhone 12 Pro
  • iPhone 12 Pro Max
  • iPhone 11
  • iPhone 11 Pro
  • iPhone 11 Pro Max
  • iPhone SE (2. nesil ve daha yeni modeller)
