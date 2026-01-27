iPhone sahiplerine müjde! iOS 26.2.1 yayınlandı: İşte yenilikleri

Apple, bugün iOS 26.2 ve iPadOS 26.2'nin yayınlanmasından 1 ay sonra, bu işletim sistemlerine yönelik küçük ölçekli güncellemeler olan iOS 26.2.1 ve iPadOS 26.2.1 sürümünü kullanıma sundu.

Yeni yazılım; uygun iPhone ve iPad'lerde Ayarlar > Genel > Yazılım Güncelleme menüsü üzerinden indirilebiliyor.

İŞTE GÜNCELLEME NOTLARINDA ÖNE ÇIKANLAR

AirTag 2 Desteği: iOS 26.2.1, Apple'ın bugün tanıttığı ikinci nesil AirTag için tam destek ekliyor. AirTag 2, ikinci nesil Ultra Geniş Bant (UWB) çipi ile donatılmış olup, "Tam Konum Bulma" (Precision Finding) özelliğinin performansını önemli ölçüde artırıyor.

Hata Düzeltmeleri: Apple'ın yayın notlarına göre güncelleme, belirtilmeyen çeşitli hata düzeltmelerini de içeriyor.

ESKİ CİHAZLAR İÇİN GÜVENLİK GÜNCELLEMELERİ DE YAYINLANDI

Apple, iOS 26 sürümünü çalıştıramayan eski iPhone modelleri için de kritik güvenlik yamaları içeren şu sürümleri yayınladı:

iOS 18.7.4

iOS 16.7.13

iOS 15.8.6

iOS 12.5.8

IOS 26.2.1 GÜNCELLEMESİNİ ALAN IPHONE'LAR