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iPhone şarj oluyor gözüküyor ama olmuyor, ne yapmalıyım? iPhone şarj oluyor gözüküyor ama olmuyor sorunu ve çözümü

Burcu Tufan Burcu Tufan
08.03.2025 11:29
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iOS işletim sistemine sahip olan iPhone cihazların şarja takıldığı halde pilinin dolmadığı görüldüğünde verimlilik ve performans problemi yaşanır. Dolayısıyla iPhone şarj olmama sorununa yol açabilen geçici durumlar hakkında bilgi sunulmalıdır. Ayrıca cihaz sistemiyle ilgili olan teknik problemlerin iPhone’un şarjının dolmasını engelleyebildiği bilinir. Bu nedenle "iPhone şarjda ama pili dolmuyor." sorunu kapsamlı bir şekilde ele alınmalıdır.

iPhone şarj oluyor gözüküyor ama olmuyor, ne yapmalıyım? iPhone şarj oluyor gözüküyor ama olmuyor sorunu ve çözümü

Apple tarafından üretilip piyasaya sunulan iPhone cihazların dünya çapında milyonlarca kullanıcısı bulunmaktadır. Ele alınan akıllı telefonların cihaz modeline uyumlu olan güç aksesuarları ile birlikte şarj edilmesi mümkündür. Bir iPhone cihazın pili şarja takılı olduğu halde dolmadığında ise çeşitli unsurların gözden geçirilmesi gerekir. Bunlar arasında güç kaynağı ve kullanılan aksesuarın verimliliği öne çıkar. Buna ek olarak şarjın dolmamasına yol açan nedenler cihaz sisteminden kaynaklı olabilir. Dolayısıyla şarj olduğu gözükse de pilinin dolmadığı anlaşılan iPhone cihazlardaki ilgili sorunun nasıl çözülebildiği açıklanmalıdır.

iPhone şarj oluyor gözüküyor ama olmuyor sorunu ve çözümü

Apple tarafından üretilen ve iOS işletim sistemine sahip olan iPhone cihazların şarj problemi düzenli kullanımda verimlilik düşüşü yaşanmasına neden olur. Dolayısıyla "iPhone şarj oluyor gözüküyor ama olmuyor." ifadesini dile getiren kullanıcılar için bu sorunun hangi nedenlerden ötürü ortaya çıkabildiği açıklanmalıdır. Ardından sorunun çözümü için resmi üretici tarafından aktarılan bilgiler çerçevesinde pratik ipuçları sunulabilir.

Bir iPhone cihazın şarjda gözüktüğü halde bataryasının dolmaması farklı nedenlerden dolayı ortaya çıkabilen bir sorundur. Bu durumda yapılması gereken ilk işlem ise güç kaynağının kontrol edilmesidir. Bazı durumlarda güç kaynağından gelen elektrik enerjisiyle ilgili problemler şarjın dolmasını engelleyebilir. Dolayısıyla cihazın şarj adaptörünün farklı bir prize takılması ve şarjın dolup dolmadığının kontrol edilmesi mümkündür. Adaptörün farklı bir prize takılması durumunda da iPhone cihazın şarj olmadığı anlaşıldığında uygulanabilen önerilerse aşağıdaki alt başlıklarla ele alınabilir.

Cihazı yeniden başlatmak

iPhone cihazın şarja takılı olarak gözüktüğü halde pilinin dolmadığı anlaşılırsa sistemin yeniden başlatılması önerilir. Bunun için cihazın şarjdan çıkarılması ve kapatıp açılması gerekir. Ardından sistem açıldığı zaman iPhone telefon yeniden şarja takılabilir. Bu öneri genellikle sistem hatasından kaynaklanan geçici şarj probleminin çözülmesinde etkilidir.

Güç aksesuarının uyumluluğunu kontrol etmek

iPhone cihazın pil simgesinin iç kısmında şimşek işareti yer aldığı halde telefonun şarjının yavaş dolması söz konusu olabilir. Bu durumda da güç aksesuarının cihaz modeliyle uyumlu olup olmadığı gözden geçirilmelidir.

Güç aksesuarının sağlamlığından emin olmak

Buna ek olarak güç aksesuarında meydana gelen herhangi bir problemden ötürü cihazın şarjının dolmaması söz konusu olabilir. Dolayısıyla şarj aletinin verimli bir şekilde çalışıp çalışmadığı sorgulanmalıdır. Eğer güç kablosunda herhangi bir problem mevcutsa yeni satın alınan adaptörle şarj olmama problemi çözülebilir.

Profesyonel destek almak

"iPhone şarj oluyor gözüküyor ama olmuyor, ne yapmalıyım?" sorusuna yanıt arayan kişiler tüm önerileri göz önünde bulundurduğu halde ilgili soruna çözüm bulamayabilir. Bu durumda cihaz sisteminde teknik bir arıza olduğundan şüphelenilir. Örneğin cihazın pil sağlığı oldukça düşük seviyelere inebilir. Buna bağlı olarak şarjda olan cihazın pilinin dolmaması gibi problemler yaşanır.

iPhone cihazın güç aksesuarı ile enerji kaynağında herhangi bir problem olmadığı saptanırsa Apple’ın destek birimlerine başvurulmalıdır. Böylece iPhone cihazın şarjda gözüktüğü halde pilinin dolmaması konusunda resmi Apple desteği alınabilir. Bu süreçte cihazın yetkili birimlere ulaştırılması sağlanarak kontrolden geçirilmesi sağlanır. Ardından profesyoneller tarafından sunulan geri bildirimler doğrultusunda sorunun neyden kaynaklandığı ve nasıl çözüleceği öğrenilir.

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Apple iPhone pil şarj aleti batarya şarj
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