iPhone'unuz bambaşka bir cihaza dönüşebilir! İşte Apple'ın yeni planı

The Information’ın haberine göre Apple, daha büyük yapay zekâ modellerini doğrudan iPhone’larda çalıştırmak için PrismML ile görüşmeler gerçekleştirdi.

Görüşmelerde Apple’ın girişimin teknolojisinden nasıl yararlanabileceği ele alındı.

QWEN 3.6, IPHONE 17 PRO’DA ÇALIŞTIRILDI

PrismML’nin, Alibaba’nın açık kaynaklı Qwen 3.6 büyük dil modelinin boyutunu küçülterek modeli tamamen iPhone 17 Pro üzerinde çalıştırmayı başardığı bildirildi.

Qwen 3.6, 27 milyar parametreye sahip. Bu sayı, Apple’ın 20 milyar parametreli cihaz içi AFM 3 Core Advanced modelinden daha yüksek.

Ancak iki model arasındaki önemli fark yalnızca toplam parametre sayısı değil. PrismML’nin cihaz içinde çalıştırdığı Qwen 3.6 modelinde 27 milyar parametrenin tamamı aynı anda etkin durumda bulunuyor.

APPLE’IN MODELİNDE 1 İLA 4 MİLYAR PARAMETRE ETKİN

AFM 3 Core Advanced, seyrek mimari olarak adlandırılan bir yapı kullanıyor. Model toplam 20 milyar parametreye sahip olmasına rağmen aynı anda bunların yalnızca 1 ila 4 milyarını etkinleştiriyor.

Apple’ın bu modeli; iPhone 17 Pro ve iPhone Air modellerinde Siri AI için daha etkileyici sesler ve sistem genelinde geliştirilmiş dikte gibi iOS 27 yeniliklerini destekliyor.

PrismML’nin sistemi ise daha yüksek toplam parametre sayısına sahip olmasının yanı sıra bütün parametreleri eş zamanlı olarak kullanmasıyla Apple’ın modelinden ayrılıyor.

DAHA FAZLA İŞLEM İPHONE’DA YAPILABİLİR

Daha büyük yapay zekâ modellerinin doğrudan iPhone’larda çalışması, daha fazla Apple Intelligence özelliğinin Apple’ın Private Cloud Compute sunucuları yerine cihaz üzerinde yürütülmesini sağlayabilir.

Böyle bir yaklaşım Apple’ın maliyetlerini azaltabilir. İşlemlerin daha fazlasının cihaz üzerinde gerçekleştirilmesi, kullanıcı gizliliğinin daha da güçlendirilmesine de katkı sağlayabilir.