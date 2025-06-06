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İpini koparan boğa 3 metre yükseklikten otomobilin üzerine düştü

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde ipini koparıp kaçan kurbanlık boğa, çıktığı garaj çatısından otomobilin üstüne düştü.

İpini koparan boğa 3 metre yükseklikten otomobilin üzerine düştü

Yenidoğan Mahallesi Üstün Sokak’ta müstakil bir evin arazisinde ipini koparan kurbanlık boğa, garajın çatısına çıktı. Kaçmaya çalışan boğa, çatının kırılmasıyla yaklaşık 3 metre yükseklikten garajda bulunan 41 BD 203 plakalı otomobilin üzerine düştü. Boğa, sahipleri tarafından demir korkuluklara bağlandı. Olayda otomobilde hasar oluştu.

Ayaz Efe Kaçmaz, "Hayvanı merdivenden çıkartmaya başladık, evin arkasına bağladıktan sonra hayvan ipleri kopardı. Önce bahçeye doğru koşmaya başladı, sonra çatıya atladı. Daha sonrasında garajın üstünden duvara indi, orada kaldı. Zor zapt ederek çıkarttık, yolun kenarındaki çitlere bağladık" dedi.

(İHA)

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Kocaeli
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