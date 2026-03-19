Irak’a yönelik saldırılarda Haşdi Şabi üyesi 60 kişi öldü

ABD-İsrail’in Irak’taki İran yanlısı gruplara yönelik saldırıları devam ederken, Bedir Örgütü lideri Hadi el-Amiri, söz konusu saldırılarda hayatını kaybedenler hakkında açıklama yaptı. El-Amiri, Haşdi Şabi’ye yönelik saldırıları sert şekilde kınayarak, Haşdi Şabi üyesi 60 kişi hayatını kaybettiğini ve 100 kişinin de yaralandığını açıkladı.

ACİL VE CİDDİ ADIM ÇAĞRISI

Haşdi Şabi güçlerinin ülkenin güvenliği ve istikrarı için görev yaptığına dikkat çeken el-Amiri, Irak meclisi, hükümet ve özellikle Dışişleri Bakanlığı’na çağrıda bulunarak, bu saldırıların durdurulması için acil ve ciddi adımlar atılması gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır