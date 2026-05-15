Nöroloji doktoru sevgilisinin evinin terasından kendini attı! O anlar kameraya yansıdı

Kağıthane’de sabah saatlerinde akılalmaz bir olay yaşandı. TV100 haber sitesinde yer alan bilgilere göre Gaziosmanpaşa’da bir hastanede nöroloji doktoru olarak görev yapan Alime Özge K., gece saatlerinde avukat olan erkek arkadaşı Özgür Y.’nin evine geldi.

GENÇ DOKTOR KENDİNİ TERASTAN ATTI! O ANLAR KEMARAYA YANSIDI

İddiaya göre evde ikili arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında ise Alime Özge K.'nin yere cam bardak attığı öne sürüldü. Bir süre sonra uyuyan çift, sabah işe gitmek için alarm sesiyle uyandı. Uyandıktan kısa bir süre sonra Alime Özge K., 4’üncü kattaki terastan aşağı atladı. Genç kadının atlayış anının görüntüsü ortaya çıktı.

ZEMİNE ÇAKILAN TALİHSİZ KADIN ENTÜBE EDİLDİ

Önce bina yanında bulunan ağaçlara çarpan kadın doktor ardından kaldırıma savruldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan kadın doktor, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Seyrantepe Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Alime Özge K.’nin entübe edildiği ve hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

BEDENSEL ENGELLİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan çalışmalarda Alime Özge K.’nin yüzde 71 oranında bedensel engeli bulunduğu belirlendi. Polis ekiplerinin görüştüğü çevre sakinlerinin yalnızca düşme sesi duyduklarını, olay öncesinde herhangi bir tartışma sesi duymadıklarını söyledikleri öğrenildi. Özgür Y.’nin poliste 'Müstehcenlik' suçundan kaydının bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Savcılık olayla ilgili soruşturma başlattı.

"KIZ ARKADAŞIYMIŞ ÇOCUK AYRILMAK İSTEMİŞ"

Olayla ilgili konuşan bina sakini Hüseyin Özkoca, "Sabah saat 03.45 gibiydi. Biri kapıda zillere bastı. Sadece bizim zile bastı. Yanlış basmış herhalde. Ondan sonra zile bayağı bir bastı ama kapı açılmadı. Ondan sonra aşağıya inmedik; kapıyı açtık baktık kimse gelmedi, kapattık. Aradan 1 saat geçti. Bir saat sonra pat diye bir ses geldi. Bir baktım herhalde arabalara vurdular dedim. Aşağı bir baktım, adamın bir tanesi yolun ortasında, abi dedi sizin oradan bir tane bayan düştü. Ondan sonra tabi 'Bayan düştü' deyince bir baktım, hakikaten bir bayan var. Koşarak aşağı indim. Karşıdaki çocuk, Özgür arkadaş koşmuş.

"3-4 KİŞİ AMBULANSA KALDIRDIK"

Onun peşine de ben gittim. Baktık yatıyor. Bir tarafı felç olmuş kızın. Her tarafı kırılmış yani, kırılmayan yeri kalmamış. Ondan sonra 'Ambulansı aradın mı' dedim. 'Ambulansı aradım' dedi, uyuma diyor. Kızın suratına vuruyor ki uyumasın diye. Ondan sonra ambulans geldi 3-4 kişi ambulansa kaldırdık. Kırık her tarafı tabii zorla; sadece ambulansa binerken 'Ah belim' dedi. Daha da hiçbirşey yapmadı zaten, konuşmadı. Ondan sonra ambulans geldi, ekipler geldi. Kız arkadaşıymış herhalde, çocuk ayrılmak istemiş; çocuk ayrılmak isteyince de. Hastanede entübe olmuş. Çocuk da zaten avukat kendisi. Karakolun bahçesinde bekliyorduk, ifadeye çağırdılar. Karakolun bahçesine sordum 'Entübe olmuş' dedi.