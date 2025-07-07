Irak'ta şehit olan Özkan Özkanlı'nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı. Özkanlı'yla ilgili ortaya çıkan bir detay ise duyanları bir kez daha kahretti.

ACI HABER SONRASI GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

BURS VERİYORMUŞ

Şehit Özkan Özkanlı'nın şehadet haberinin duyulmasının ardından ortaya çıkan bir gerçek ise duyan herkesi bir kez daha üzdü. Özkanlı'nın maaşıyla durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Burs vermek için ısrarcı olan Özkanlı'nın yazışmaları da yürekleri dağladı.