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Irak'ta şehit olan Özkan Özkanlı'nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı

Türkiye acı günlerinden birini daha yaşıyor. Irak'ta bir mağarada metan gazına maruz kalan 12 kahraman askerimiz şehit oldu. Şehit olanlardan biri de Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı... Aileye acı haber ulaştı. Ortaya çıkan bir gerçek ise duyanları bir kez daha kahretti. Özkanlı'nın durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği belirlendi.

Irak'ta şehit olan Özkan Özkanlı'nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı
Ufuk Dağ

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde yürütülen mağara araması faaliyeti esnasında metan gazına maruz kalarak şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Özkan Özkanlı'nın şehadet haberi, Aksaray'daki ailesine ulaştı. Özkanlı'yla ilgili ortaya çıkan bir detay ise duyanları bir kez daha kahretti.

Irak ta şehit olan Özkan Özkanlı nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı 1

ACI HABER SONRASI GÖZYAŞLARI SEL OLDU

Askeri yetkililer, şehit Özkanlı'nın Fatih Mahallesi'ndeki anne ocağına gelerek anne Huriye Özkanlı ile yakınlarına acı haberi verdi. Şehidin yakınları, acı haberi alınca gözyaşlarını tutamadı.

Irak ta şehit olan Özkan Özkanlı nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı 2

TÜRK BAYRAĞI ASILDI

Balkonuna Türk bayrağı asılan şehidin baba ocağının önünde sağlık ekibi bekletilmeye başlandı. Şehidin yakınları ve komşuları acı haberin duyulması üzerine eve geldi. Bekar olan şehidin 3 kardeşi olduğu öğrenildi.

Irak ta şehit olan Özkan Özkanlı nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı 3

BURS VERİYORMUŞ

Şehit Özkan Özkanlı'nın şehadet haberinin duyulmasının ardından ortaya çıkan bir gerçek ise duyan herkesi bir kez daha üzdü. Özkanlı'nın maaşıyla durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı. Burs vermek için ısrarcı olan Özkanlı'nın yazışmaları da yürekleri dağladı.

Irak ta şehit olan Özkan Özkanlı nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı 4

Irak ta şehit olan Özkan Özkanlı nın, durumu iyi olmayan öğrencilere burs verdiği ortaya çıktı 5

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Anahtar Kelimeler:
şehit Asker burs
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