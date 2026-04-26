İran: ABD güvensizliğe yol açıyor

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Sultanı Bin Tarık ile yaptığı görüşmede, "İran’a dayatılan 40 günlük savaş tecrübesi, ABD’nin bölge ülkelerindeki askeri varlığının güvensizliğe yol açtığını göstermiştir." dedi.

İran Dışişleri Bakanının resmi Telegram hesabından, Erakçi’nin Umman Sultanı Bin Tarık ile görüşmesine ilişkin açıklama yapıldı.

Erakçi görüşmede, "İran’a dayatılan 40 günlük savaş tecrübesi, ABD’nin bölge ülkelerindeki askeri varlığının güvensizliğe ve bölünmeye yol açtığını göstermiştir. Bölge ülkelerinin ABD müdahalesinden bağımsız olarak yapıcı ve sorumlu bir yaklaşım benimsemeleri beklenmektedir." ifadesini kullandı.

Erakçi ayrıca ülkesinin mevcut bölgesel zorluklara rağmen diyalog çabalarının desteklenmesi, bölgenin güvenlik ve istikrarının güçlendirilmesine ilişkin Umman’ın tutumunu takdir etti.

Öte yandan görüşmede, Hürmüz Boğazı'ndan geçiş güvenliği ve protokolü, Basra Körfezi ile Umman Denizi'nin güvenliği ve bölge ülkeleri arasındaki ekonomik işbirliği konularının ele alındığı belirtildi.
Kaynak: AA

Basra Körfezi İran Hürmüz Boğazı
