İran, ABD ve İsrail'e ait enerji ve petrokimya tesislerine saldırdı! "Çok daha yıkıcı olacak"

İran Devrim Muhafızları Ordusu, "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 96'ncı dalgasında İsrail'in Hayfa şehrindeki rafineri ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Bahreyn ve Kuveyt'te bulunan ABD bağlantılı enerji ve petrokimya tesislerine yönelik saldırılar düzenlendiğini açıkladı. Yapılan açıklamada, "Eğer saldırılar devam eder ve sivil tesisler hedef alınırsa, verilecek karşılık çok daha yıkıcı olacaktır" denildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), "Gerçek Vaad 4" operasyonunun 96'ncı dalgasına ilişkin açıklama yayımladı. Açıklamada, DMO Deniz ve Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen ortak operasyon kapsamında, İran'daki sivil altyapılara yönelik saldırılara misilleme olarak bölgedeki İsrail hedefleri ile ABD'nin ekonomik çıkarlarının hedef alındığı ifade edildi.

ENERJİ VE PETROKİMYA TESİSLERİ HEDEF ALINDI

Açıklamada, Hayfa'da İsrail savaş uçaklarına yakıt sağlayan rafineriye ağır saldırı düzenlendiği ve tesisin ana bölümlerinin tahrip edildiği belirtildi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Habşan bölgesinde bulunan ABD enerji şirketleri Exxon mobil ve Chevron'a ait gaz tesislerinin hedef alındığı kaydedilirken, BAE'nin Er-Ruveys bölgesindeki ABD'ye ait petrokimya tesisine yönelik füze saldırısında geniş çaplı yangın çıktığı ifade edildi. Bahreyn'in Sitra bölgesindeki ABD bağlantılı petrokimya tesisine düzenlenen İHA saldırısında tesisin önemli bölümlerinin imha edildiği belirtilirken, Kuveyt'in Şuaybe bölgesindeki ABD'ye ait petrokimya tesisine yönelik saldırıda büyük çaplı yangın meydana geldiği ve tesisin faaliyetlerinin durduğu bildirildi.

"İRAN HAVA SAHASIYLA İLGİLİ İDDİALAR BOŞA ÇIKTI"

Açıklamada, İran'ın sivil altyapısına yönelik saldırılara verilen karşılığın önceden yapılan uyarıların ilk aşaması olduğu belirtilerek, "Düşman, güvenlik, deniz ve kara cephelerinde ağır yenilgiye uğramış, sahada etkisini yitirmiştir. Hava sahasında da uçak ve İHA'larının peş peşe düşürülmesiyle İran hava sahası üzerindeki hakimiyet iddiaları tamamen boşa çıkmıştır. Bu tablo karşısında başarısızlığını gizlemeye çalışan düşman, yönünü sivil hedeflere çevirmiştir. Nitekim sivil tesisleri hedef alarak Hayfa, Habşan, Er-Ruveys, Sitra ve Şuaybe'de meydana gelen yangınların zeminini bizzat kendisi hazırlamıştır. Oysa en başından beri, sivil hedeflere yönelik her saldırının, bölgedeki çıkarlarına daha güçlü bir karşılıkla yanıtlanacağını açıkça ifade etmiştik" denildi.

"ÇOK DAHA YIKICI OLACAKTIR"

Açıklamada, "Sivil hedeflere yönelik saldırıların tekrarlanması halinde operasyonun ikinci aşaması çok daha sert ve geniş kapsamlı yürütülecek, saldırıların sürmesi durumunda uğrayacakları zarar ve kayıplar katlanacaktır. Misilleme operasyonlarının yanı sıra, saldırganların neden olduğu tüm zararların bedeli yakın zamanda mutlaka tahsil edilecek ve bu yasa dışı saldırıların maliyeti Amerikan vergi mükelleflerine yansıyacaktır. Bir kez daha uyarıyoruz eğer saldırılar devam eder ve sivil tesisler hedef alınırsa, verilecek karşılık çok daha yıkıcı olacaktır" ifadelerine yer verildi.

ZENCAN KENTİNDE ÖLEN İLK ÖĞRENCİYDİ

Öte yandan fırlatılan füzelerden birine İsrail ve ABD'nin 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden 8 yaşındaki kız öğrenci Mehniya Hasanzade'nin fotoğrafının yapıştırılması dikkat çekti. Hasanzade, Zencan kentinde düzenlenen saldırıda ölen ilk öğrenciydi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

