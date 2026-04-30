İran açıkladı! Hürmüz Boğazı'nda ABD'ye üstünlük: 'Beyaz Saray dikkate alınmıyor'

Hürmüz Boğazı üzerinde ABD ile İran arasındaki çekişme devam ederken Tahran cephesinden çarpıcı bir açıklama geldi. İran Meclisi Enerji Komisyonu Başkan Yardımcısı Cafer Kadiri, ABD’nin yaptırım uyarısına rağmen Çin, Hindistan ve Japonya gibi farklı ülkelere ait gemilerin, Hürmüz Boğazı'ndan geçmek için ödeme yaptığını ve söz konusu ülkelere petrol ve petrol ürünleri sattıklarını belirtti.

Doğukan Akbayır

İran Meclisi’ne bağlı haber ajansı İCANA'ya göre Kadiri, ABD’nin Hürmüz Boğazı’ndan geçmek için İran’a geçiş ücreti ödeyen ülkelere yönelik uyarısını değerlendirdi.

"ÇİN, HİNDİSTAN VE JAPONYA ÖDEME YAPIYOR"

Kadiri, ABD’nin yeni yaptırım turunda, Hürmüz Boğazı’ndan geçmek için İran’a ödeme yapan her kurumun ağır yaptırımlarla karşı karşıya kalacağı konusunda uyarıda bulunduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

“Çin, Hindistan ve Japonya'nın, Beyaz Saray’ın kısıtlamalarını dikkate almaksızın gemilerinin geçişi için ödeme yaptığı, hatta ülkemizin petrol ve petrol ürünlerini satın aldığı görülüyor.”

Bütün dünyanın İran tarafında üretilen enerjiye ihtiyaç duyduğunu "çok iyi" bildiği değerlendirmesinde bulunan Kadiri, "Bu ülke (ABD) yetkilileri, kısıtlama, yaptırım ve deniz ablukasına rağmen İran'ın küresel pazarlara petrol ihracatı yaptığına tanık olduğumuzu bilmelidir.” dedi.

