İran ateşkesi neden reddettiklerini açıkladı! 10 maddelik yanıt: Tahran'ın şartları belli oldu

Orta Doğu'daki savaşta bir ay geride kalırken taraflar uzlaşmadan hala çok uzak durumda. Bugün Tahran cephesi ateşkes talebini net bir dille ifade ederken, ateşkesin yeni düzenlenecek saldırılar için bir mola mahiyeti taşıyacağını savundu. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi ayrıca Türkiye ve Azerbaycan'a düşen füzelerle ilgili de dikkat çeken ifadeler kullandı. Bekayi Türkiye'ye yönelik bir füze atışlarının olmadığını ifade etti. İran ateşkes için şartlarını sundu. İşte tüm detaylar!

İran ateşkesi neden reddettiklerini açıkladı! 10 maddelik yanıt: Tahran'ın şartları belli oldu

28 Şubat'ta ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarıyla başlayan savaşta her geçen gün yeni gelişmeler yaşanıyor. Son olarak İran cephesi bugün ateşkes talebini reddetmişti. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi düzenlediği haftalık basın toplantısında, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, diplomatik süreç, ateşkes ihtimali ve bölgedeki gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu. Bekayi, ABD ve İsrail'in İran'a yönelik başlattığı saldırılara değinerek, "Diplomatik sürecin ortasında haksız yere bir savaş başlatıldı. Öyle suçlar işlendi ki tarihin en büyük suçlularını bile aklayacak nitelikteydi. Hatta Hitler döneminde bile benzeri görülmemiştir" şeklinde konuştu.

İran ateşkesi neden reddettiklerini açıkladı! 10 maddelik yanıt: Tahran ın şartları belli oldu 1

"SIĞINAK DELİCİ BOMBALARLA HEDEF ALINDI"

İran'daki üniversitelerin saldırılarda hedef alınmasına tepki gösteren İsmail Bekayi, "Bizim için çalışkanlığın ve bilim sevgisinin simgesi olan Şerif Üniversitesi, sığınak delici bombalarla hedef alındı. Bu, saldırıya uğrayan beşinci üniversite oldu ve bu durum dikkat çekicidir. Bunun, ABD ve İsrail'in İran'ın ilerleme ve kalkınmasına karşı duyduğu düşmanlık dışında bir anlamı yoktur. Son bir haftada gelişmeler oldukça hızlı ilerledi" ifadelerini kullandı.

İran ateşkesi neden reddettiklerini açıkladı! 10 maddelik yanıt: Tahran ın şartları belli oldu 2

"ABD'NİN İDDİALARI İLE EYLEMLERİ ÖRTÜŞMÜYOR"

ABD'li yetkililerin İran'a yönelik saldırıları artırma yönündeki açıklamalarına değinen Bekayi, "ABD, son bir yılda attığı adımlarla diplomasiye hiçbir itibar bırakmadı. ABD'nin verdiği sözleri tutmaması, uluslararası kuralları hiçe sayması ve sadece son birkaç ayda yaklaşık 70 uluslararası belgeden çekilmesi bunun göstergesidir. Müzakereler sürerken iki kez İran'a karşı savaş suçu niteliğinde adımlar atıldı. ABD'nin iddiaları ile eylemleri hiçbir şekilde örtüşmüyor. Savaş ve barış konusunda durum nettir. Gerektiği sürece ülkemizi savunur, alınan karar ve mekanizmalar doğrultusunda hareket ederiz. Barış için de aynı yaklaşım geçerlidir. Ancak mevcut şartlarda hiçbir kırmızı çizgiye uyulmadığı için tüm dikkatimizi ülkemizin savunmasına vermek zorundayız. Şu an bulunduğumuz aşama budur. Bizim görevimiz bu süreci desteklemektir" diye konuştu.

İran ateşkesi neden reddettiklerini açıkladı! 10 maddelik yanıt: Tahran ın şartları belli oldu 3

"ÜLTİMATOM VE TEHDİT İLE MÜZAKERE BAĞDAŞMAZ"

Ateşkes iddialarına ilişkin konuşan Bekayi, "süre önce aracı ülkeler üzerinden 15 maddelik bir teklif iletildi. Bu teklifin aşırı ve gerçekçi olmadığını ifade ettik. Kendi çıkarlarımız doğrultusunda taleplerimizi ayrıca belirledik. Meşru taleplerimizi dile getirmekten çekinmiyoruz. Bu, geri adım atmak değildir. Sahada savunma güçleri görevini yerine getirirken diplomasi de sorumluluğunu sürdürüyor. Ölçütümüz milli çıkarlar ve ulusal güvenliktir. Tutumumuz nettir. Yanıtlarımızı hazırladık ve gerekli görüldüğünde kamuoyunu bilgilendireceğiz" dedi.

"TÜM DİKKAT SAVUNMAYA VERİLMELİ"

Aracı ülkeler üzerinden yürütülen temasların olağan olduğunu vurgulayan İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, "Bu tutumlar en başından itibaren aracı ülkeler üzerinden iletilmiş olup mesaj trafiği halen sürmektedir. Ancak ültimatom ve savaş suçu tehdidiyle müzakere bağdaşmaz. Düşmanın saldırılarını artırdığı bir ortamda tüm dikkatin ülkenin savunmasına verilmesi gerekmektedir" şeklinde konuştu.

İranlı Sözcü Bekayi, "Bu tür tehditlerin dile getirilmesi başlı başına bir savaş suçudur. Bir ülkenin altyapılarını yok etmekle tehdit edilmesi ve aynı zamanda sivil hedeflere saldırılması için yeşil ışık yakılması savaş suçu kapsamına girer. Bu tür suçlara katkı sağlayan her ülke hesap vermelidir. Tüm ülkeler, ABD ile bu yönde yapılacak her türlü iş birliğinin savaş suçu sayıldığını ve bunun hesabının sorulacağını bilmeli" ifadelerini kullandı.

"ABD OPERASYONU ‘TEBES 2' OLDU"

ABD'nin nükleer rezervleri hedef aldığı iddia edilen askeri operasyonuna ilişkin konuşan Bekayi, "Bu operasyon hakkında çok sayıda soru ve belirsizlik bulunmaktadır. ABD'li pilotun bulunduğu iddia edilen bölge ile çıkarma yapılmak istenen nokta arasında ciddi bir mesafe vardır. Bunun, zenginleştirilmiş uranyumu ele geçirmeye yönelik bir aldatma operasyonu olabileceği değerlendirilmektedir. Ancak kesin olan şu ki bu operasyonun sonucu ‘Tebes 2' gibi olmuştur. Bu durum ilahi bir yardımın göstergesidir. İran halkının bu destekle korunduğunu ve direnişin sonuç verdiğini ortaya koymuştur. ABD'nin bu olaydan ders almış olmasını umuyoruz. Tüm İran halkının bu süreçte rol üstlenmesi ise, ülkenin her koşulda ulusal egemenliğini savunma kararlılığını açıkça göstermektedir" diye konuştu.

"AJANSIN YAKLAŞIMI FELAKETTİ"

Nükleer tesislere yönelik saldırılar ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'nın (UAEA) tutumuna tepki gösteren İsmail Bekayi, "Ajansın yaklaşımı felaketti. Fiilen ülkelerin barışçıl nükleer tesislerine yönelik saldırıların normalleştirilmesi yönünde adımlar atıldı ve UAEA Başkanı Rafael Grossi'nin açıklamaları sınırları aştı. Bu durum, İran'a karşı işlenen suçlara bir tür eşlik etme ve bunları meşrulaştırma anlamına gelmektedir. Aşırı ve ölçüsüz açıklamalar güvenilirliği zedeler. Ajansın kendi raporlarında dahi İran'a yönelik en küçük bir ihlal tespit edilmemiştir. Sürekli savaş ortamını körükleyen açıklamalar yapan bir kişinin yeterliliği sorgulanmalıdır" dedi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, "Birleşmiş Milletler Başkanlığı gibi bir hedefi olan Grossi, adının bu suçların bir parçası olarak kayıtlara geçtiğini bilmelidi. Uluslararası toplum ise, bu tür açıklamalarıyla saldırganlığı meşrulaştıran bir kişinin daha üst düzey görevler için uygun olup olmadığını değerlendirmelidir" ifadelerini kullandı.

"BU SAVAŞIN TEK KAZANANI İSRAİL"

Savaşa ilişkin değerlendirmelerini sürdüren İsmail Bekayi, "Savaşı meşrulaştırmak için ortaya atılan ‘yakın tehdit' iddiaları, bu sürecin stratejik değil, daha çok dar ve kişisel çıkarlar temelinde yürütüldüğünü göstermektedir. Bu savaşın tek kazananı, bölgede hiçbir barış ve istikrar istemeyen İsrail'dir" şeklinde konuştu.

"SAHTE BAYRAK BİR KOMPLO TEORİSİ DEĞİL"

Bekayi, Avrupa'da muhtemel "sahte bayrak" senaryolarına ilişkin, "Bu konu bir iddia ya da komplo teorisi değildir. ABD ve İsrail bu yöntemi defalarca kullanmıştır ve bu savaşta da benzer örnekler görülmüştür. İran hedef aldığı noktaları açıkça ilan etmiştir. Eylemlerimiz İran'ı savunmaya ve saldırıların kaynağına yöneliktir ve uluslararası hukuk çerçevesinde meşrudur. Bölge ülkelerine de defalarca topraklarını düşmanın kullanımına açmamaları çağrısında bulunduk Zaman zaman bizim tarafımızdan yapılmayan bazı saldırıların gerçekleştiğini de gördük. Bu tür senaryoların başka yerlerde de tekrarlanması şaşırtıcı olmayacaktır. Herkesi ABD ve Siyonist rejimin eylemlerine karşı dikkatli olmaya davet ediyoruz" dedi.

"HÜRMÜZ BOĞAZI İÇİN UMMAN İLE TEMASLAR SÜRÜYOR"

İsmail Bekayi, Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin Umman ile yapılan görüşmelere de değinerek, "Toplantı iki ülkenin dışişleri bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleştirildi. İran ve Umman, kıyıdaş iki ülke olarak güvenli deniz trafiğini ortak bir kaygı olarak görmektedir. İran, son günlerde uluslararası hukuk çerçevesinde bu su yolunun güvenliğini sağlamak amacıyla bir dizi tedbir almış ve düşman ülkelere ait gemilerin geçişine izin verilmeyeceğini açıkça ifade etmiştir. Buna karşılık düşman olmayan gemilerin geçişi için de bazı düzenlemeler yapılmıştır. Bu kapsamda Umman ile gemi geçişlerine ilişkin bir usul belirlemek üzere görüşmelere başladık. Bu görüşmeler sonuç alınana kadar devam edecektir" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES YENİ SALDIRILAR İÇİN VERİLEN MOLADIR"

ABD ile muhtemel bir ateşkese ilişkin değerlendirmede bulunan Bekayi, "Verilen süreler savunmamız konusunda tereddüt oluşturmamalıdır. Ateşkesi reddetmemizin nedeni tecrübedir. Ateşkes, güçlerin yeniden toparlanarak yeni suçlar işlemesi için verilen bir moladır. Hiçbir aklı başında ülke bunu kabul etmez. Taleplerimiz karşılanmalı ve ateşkes ile savaş arasında tekrar eden bir döngü oluşmamalıdır. Ulusal güvenliğimizi ilgilendiren konularda, yeniden suç işlenmesini engelleyecek garantiler sağlayacak şekilde hareket etmemiz gerekmektedir" diye konuştu.

"TÜRKİYE VE AZERBAYCAN İLE FÜZE İDDİALARI GÖRÜŞÜLDÜ"

Bekayi, Türkiye ve Azerbaycan'a İran tarafından atıldığı iddia edilen füzelere ilişkin temaslar yürütüldüğünü belirterek, "Azerbaycan ile yapılan görüşmeler yanlış anlamaları giderdi. Türkiye konusunda da bu ülkeye yönelik herhangi bir füze atışımızın olmadığını ifade ettik ve konu görüşmeler yoluyla çözüme kavuşturuldu" dedi.

İRAN'DAN BİR AÇIKLAMA DAHA

İran, ABD’nin Pakistan’a sunduğu teklife yanıtını iletti. 10 maddeden oluşan yanıtta, ateşkesin reddedildiği ve savaşın kalıcı olarak sona ermesinin gerektiği vurgulandı. Yanıtta ayrıca Hürmüz protokolü ve yaptırımların kalkması da bulunuyor.

Talepler arasında şunlar yer alıyor:

  • Bölgesel çatışmaların sona ermesi.
  • Yaptırımların kaldırılması.
  • Yeniden yapılanma desteği.
  • Hürmüz Boğazı'nda güvenli geçiş kuralları.
    Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır
Okuyucu Yorumları 7 yorum
iranın yanındayız. ımarım zaferle çıkarlar.
bizi iranla savastirmak en cok kime yariyorsa o fuzeleri onlarin aradaki ajanlari gizli servisleri atmistir
su savas bitsede ulkemiz ekonomimiz nefes alsa.
Savaştan önce mükemmeldi ekonomimiz 😁
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Trio derbiye noktayı koydu! Penaltı tartışmaları için çok net karar

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

