Ordu’da heyelan nedeniyle kısmen kapanan yol ulaşıma açıldı

Ordu’nun Kumru ilçesinde yağışların ardından etkili olan heyelan nedeniyle kısmen ulaşıma kapanan yol, ekiplerin çalışması sonucu açıldı.İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kadıncık Mahallesi’nde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi.

İlçede etkili olan sağanak nedeniyle Kadıncık Mahallesi’nde dün gece saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelan nedeniyle mahallelerden ilçe merkezine ulaşımı sağlayan yol, kısmen ulaşıma kapandı, bölgede ise güvenlik önlemi alındı. İş makineleri yardımıyla yapılan temizlik çalışmalarının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Öte yandan ilçenin farklı noktalarında da küçük çaplı heyelanlar olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

