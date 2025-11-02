HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu’na gerçekleştirdiği ziyaret kapsamında yaptığı konuşmada, nükleer bilimin asıl gücünün İranlı bilim insanlarının bilgi ve birikiminde olduğunu vurgulayarak, "Binaları ve tesisleri yıkmakla bir şey elde edemezler. Biz yeniden, hem de daha güçlü şekilde inşa ederiz. Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Atom Enerjisi Kurumu’nu ziyaret ederek sağlık, tedavi ve radyofarmasötik üretimi alanında nükleer bilim insanlarının geliştirdiği son çalışmaları inceledi. Pezeşkiyan, incelemelerinin ardından kurumun üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi. Ziyaret kapsamında düzenlenen toplantıda konuşan Pezeşkiyan, İran’ın radyofarmasötik üretimindeki konumuna dikkat çekerek, bu teknolojinin milli gelir oluşturma ve küresel pazarlarda yer edinme açısından stratejik önem taşıdığını söyledi. Pezeşkiyan, "Bugün ülkemiz için modern teknolojilerden yararlanmak ve küresel rekabete güçlü şekilde girmek hayati önem taşıyor" diye konuştu.

"Emperyalist güçler İran’ı montaj sanayisine bağımlı tutmak istiyor"
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan, bazı küresel güçlerin bağımsız ülkeleri ileri teknolojilerden mahrum bırakmaya çalıştığını belirterek, "Emperyalist güçler, İran gibi bağımsız ülkeleri montaj sanayisine bağımlı tutmak istiyor. Kendileri üretip ilaç geliştiriyor ve bunları diğer ülkelere fahiş fiyatlarla satmayı hedefliyor" ifadelerini kullandı.

"Bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır"
İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, nükleer bilimin asıl gücünün İranlı bilim insanlarının bilgi ve birikiminde olduğunu belirterek, "Binaları ve tesisleri yıkmakla bir şey elde edemezler. Biz yeniden, hem de daha güçlü şekilde inşa ederiz. Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" şeklinde konuştu.

"Nükleer silah üretimi gündemimizde değil"
Pezeşkiyan, İranlı nükleer bilim insanlarına yönelik suikastların ve ülkeye karşı yürütülen düşmanlığın, küresel aktörlerin İran’ın bilimsel ve teknolojik bağımsızlığından duyduğu rahatsızlıktan kaynaklandığını söyledi. Pezeşkiyan, "Defalarca ifade ettiğimiz gibi nükleer silah üretimi gündemimizde değil ve onlar da bunun farkında. Buna rağmen yalan iddialarını İran’ın ilerleyişini durdurmak için bahane olarak kullanıyorlar. Gençlerimiz ve bilim insanlarımız ülkenin sorunlarını çözme ve ihtiyaçlarını karşılama gücüne sahip. Öyle oturup hiçbir şey yapmayacak değiller. Bu yeteneklerini ulusal ihtiyaçlarla birleştirdiler ve bu yolu kararlılıkla sürdürüyorlar" dedi.

"Amacımız nükleer silah üretmek değil, ülkenin refahını artırmaktır"
İran’ın barışçıl nükleer faaliyetlerine yönelik kasıtlı propaganda nedeniyle kamuoyunda "nükleer" kelimesinin atom bombası ile özdeşleştirilmeye çalışıldığını söyleyen Mesud Pezeşkiyan, bunun gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, "Nükleer endüstri, geniş bilimsel ve endüstriyel kapasitelere sahip bir alandır. Bu alanın yalnızca küçük ve insanlık dışı bir kısmı silah yapımıyla ilgilidir. Geri kalan tüm faaliyetler, insanlığın temel ihtiyaçlarına hizmet etmektedir. Bizim amacımız nükleer silah üretmek değil, halkın ihtiyaçlarını karşılamak ve ülkenin refahını artırmaktır" ifadelerini kullandı.

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" 1

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" 2

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" 3

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" 4

İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Nükleer bilimimizin kaynağı binalar değil, bilim insanlarımızdır" 5

Kaynak: İHABu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Gümüşhane’de ayı park halindeki araca saldırdıGümüşhane’de ayı park halindeki araca saldırdı
Aranan 29 kişi yakalandıAranan 29 kişi yakalandı

Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Dikkat çeken Türkiye ve İsrail çıkışı! "Bence bu olmayacak"

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Kahvehaneyi basan emekli polis dehşet saçtı: 2 ölü, 2 yaralı

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Okan Buruk'tan maçın hakemine olay tepki! Orta sahaya kadar yanına gitti ve...

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Reha Muhtar havalimanında ortalığı birbirine kattı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Bakan Yerlikaya 1 yılda kaç Suriyeli'nin ülkesine döndüğünü açıkladı!

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer, cezaevindeki hücresinde ölü bulundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.