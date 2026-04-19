İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: "Silahlı kuvvetlerin performansı analizcileri şaşırttı"

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetlerine ülkenin savunmasında oynadıkları rol nedeniyle teşekkür ederek, "Silahlı kuvvetlerin baskılar ve tehditler karşısındaki performansı birçok analizciyi şaşırtmıştır. Ülke, tüm zorluklara rağmen büyük güçlere ve onların geniş desteklerine karşı durabilmiştir. Düşmanlar ise uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek okullar, hastaneler, üniversiteler ve kamuya açık alanlar gibi sivil altyapıları hedef almaktadır" dedi.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, Gençlik ve Spor Bakanlığı’na gerçekleştirdiği ziyarette, sporun toplumsal rolü, silahlı kuvvetlerin performansı ve ülkeye yönelik saldırılara ilişkin açıklamalarda bulundu. Sporun milli ruhun güçlenmesinde önemli bir rol oynadığını belirten Pezeşkiyan, sporun takım ruhu, milli aidiyet ve en iyi olma çabasının en güçlü şekilde ortaya çıktığı alanlardan biri olduğunu ifade etti. Sporcuların bu değerleri toplumun diğer kesimlerine göre daha fazla benimsediğini dile getiren Pezeşkiyan, sporun toplumsal dayanışmayı artıran bir unsur olduğunu kaydetti.

"VATAN SÖZ KONUSU OLUNCA BİRLİK ÖNE ÇIKAR"

Pezeşkiyan, Avustralya’da düzenlenen 2026 AFC Kadınlar Asya Kupası’na katılan İran Kadın Milli Futbol Takımı’nın, ülkenin içinde bulunduğu süreç nedeniyle aldığı ülkeye dönüş kararını örnek göstererek, "Bir şampiyonun ruhu, ülkeye yönelik tehditler karşısında boyun eğmeyecek ve vatanının bağımsızlığının zedelenmesine izin vermeyecek şekildedir. Bazı iç meselelerde görüş ayrılıkları olsa bile, söz konusu vatan olduğunda birlik ve dayanışma ruhu ön plana çıkar. Bazı iç sorunlara rağmen, ülkemizin sporcu kızlarının İran’a dönme kararı, onların vatanseverlik, milli aidiyet ve onurunun derinliğini göstermektedir. Bu, takdiri hak eden ve ülke için bir gurur kaynağıdır. Bu değerli sporculara, ailelerine ve bu ruhla ülke için çaba gösteren tüm sporculara içten teşekkür ediyoruz" dedi.

ULUSLARARASI KURUMLARA ELEŞTİRİ

Uluslararası alandaki çifte standartlara dikkat çeken Pezeşkiyan, "İnsan hakları, demokrasi ve insanlık adına ortaya atılan iddialar, siyonist rejim ve ABD’nin bölgede özellikle ülkemize yönelik gerçekleştirdiği saldırılar karşısında değerlendirildiğinde anlam kazanır. Sivillere yönelik saldırılar, suikastlar, yerleşim yerlerinin bombalanması ve kadın ile çocukların hedef alınması, bu iddialarla nasıl bağdaştırılabilir? Bu eylemler karşısında insan hakları savunucusu kurumlar ve hatta Birleşmiş Milletler gibi kuruluşlar adeta uyuyor, sadece zaman zaman endişe dile getirmekle yetiniyor. Oysa bu tür açıklamalar bu suçlara karşı yeterli değildir" şeklinde konuştu.

SİLAHLI KUVVETLERE TEŞEKKÜR

Mesud Pezeşkiyan, İran Silahlı Kuvvetlerine ülkenin savunmasında oynadıkları rol nedeniyle teşekkür ederek, "Saldırılara verilen kararlı cevap, başta Besic güçleri, Devrim Muhafızları ve ordu mensupları olmak üzere ülkenin savunma güçlerinin direnişi ve kapasitesi sayesinde mümkün olmuştur. Ordu Günü vesilesiyle Silahlı Kuvvetleri tebrik ediyor, onlarla gurur duyuyoruz. Onlar, ülkenin sağlam kaleleri olarak milli onurun korunmasında belirleyici bir rol oynamaktadır" ifadelerini kullandı.

"SİLAHLI KUVVETLERİN PERFORMANSI ANALİZCİLERİ ŞAŞIRTTI"

İran Cumhurbaşkanı, "Silahlı kuvvetlerin baskılar ve tehditler karşısındaki performansı birçok analizciyi şaşırtmıştır. Ülke, tüm zorluklara rağmen büyük güçlere ve onların geniş desteklerine karşı durabilmiştir. Hedeflerine ulaşamayan düşmanlar ise uluslararası hukuku açıkça ihlal ederek okullar, hastaneler, üniversiteler ve kamuya açık alanlar gibi sivil altyapıları hedef almaktadır" diye konuştu.

"SİVİL HEDEFLERE SALDIRILAR ÇARESİZLİĞİN GÖSTERGESİ"

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarını "düşmanların çaresizliğinin ve yenilgisinin ulaştığı noktanın bir göstergesi" olarak nitelendiren Mesud Pezeşkiyan, "Sivil merkezlere ve masum insanlara saldırmanın hiçbir gerekçesi yoktur ve bu durum, insan hakları ve demokrasiye ilişkin ortaya koydukları iddialarla tamamen çelişmektedir. Bir yandan İran halkını ilerletmek istediklerini söyleyip diğer yandan ülkemizi taş devrine döndürmek ve medeniyetimizi yok etmek istediklerini dile getirmeleri, saldırganların gerçek niyetini açıkça ortaya koymaktadır" dedi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

