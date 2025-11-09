HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'da kuraklık alarmı! Tahran'da su kesintileri başladı

İran’ın başkenti Tahran’da uzun süredir devam eden kuraklık nedeniyle konutlarda gece yarısından sabaha kadar su basıncı düşürülürken, kentin bazı bölgelerinde plansız su kesintileri de yaşanmaya başladı.

İran'da kuraklık alarmı! Tahran'da su kesintileri başladı

İran, su kaynaklarını yönetmek ve uzun süredir devam eden kuraklıkla mücadele kapsamında ciddi tasarruf tedbirlerine hazırlanıyor. Tahran Eyaleti Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Sözcüsü İsa Bozorgzade, yaptığı açıklamada Tahran eyaletinin kuraklık riski ile karşı karşıya olduğunu belirterek, "Bu yıl ülke genelinde yağışlar azaldı. Özellikle Tahran’da neredeyse hiç yağış olmadı ve resmen art arda altıncı kurak yıla girdik. Kurak yılların birikmiş etkileri bu dönemde daha belirgin hale geliyor. Tahran’daki barajlarda mevcut su miktarı çok düşük ve önümüzdeki ayları sorunsuz şekilde atlatmak için durum oldukça kırılgan. Bu nedenle tüketimi yönetmek amacıyla farklı yöntemlere başvurmak zorundayız" dedi.

"GECE SAATLERİNDE SU BASINCININ DÜŞÜRÜYORUZ"

Bozorgazade, alınacak ilk tedbirler kapsamında konutlarda gece saat 00.00’dan sabah saatlerine kadar su basıncının azaltılacağını belirterek, "Enerji Bakanlığının talimatı doğrultusunda halkın uyuduğu gece saatlerinde şebekedeki su basıncını düşürüyoruz. Böylelikle hem şehir şebekesindeki su sızıntılarını azaltıyor hem de gündüz kullanımını karşılamak için şehir depolarının dolmasına fırsat tanıyoruz" ifadelerini kullandı.

HALKA ÇAĞRI

Öte yandan Etemad gazetesinde yer alan haberde, Tahran’ın çeşitli bölgelerinde yerel saatle 20.00’den 06.00’ya kadar bazı konutlarda su kesintileri yaşandığı kaydedildi. Kesintilerin planlı olmadığı belirtilerek, genel su basıncındaki düşüş ve yer altı su kaynaklarının azalmasından Tahran şehir şebekesinin sürdürülebilirliğinin ciddi şekilde etkilendiği vurgulandı. Su basıncındaki düşüşün evlerde kesintilere yol açtığı belirtilirken, halktan gereksiz su tüketiminden kaçınmaları istendi.

Fars Haber Ajansı ise Tahran Su ve Kanalizasyon İdaresinin şehirde planlı bir su kesintisi kararı almadığını belirterek, geceleri su basıncında yaşanan düşüşün bazı bölgelerde kesintilere neden olabileceği uyarısında bulundu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Antalya'da kurşunların hedefi olmuştu! Günler sonra acı haberAntalya'da kurşunların hedefi olmuştu! Günler sonra acı haber
Bakan Tunç yeni gelişmeyi duyurdu: "11 kişi gözaltında..."Bakan Tunç yeni gelişmeyi duyurdu: "11 kişi gözaltında..."

Anahtar Kelimeler:
Tahran İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Kocaeli'de yangın faciası: SGK İl Müdürü ve 6 kişi açığa alındı

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Sır olay! "Köyüme gidiyorum" dedi, cansız bedeni bulundu

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

Kartal, Antalya'da havalandı! Galibiyet böyle geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

MasterChef Nisa aylarca sevgilisini saklamıştı! Eski yarışmacıyla aşk pozu geldi

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Erdoğan'ın mesaj gönderdiği toplantıda asgari ücret çıkışı

Milyonların maaş tablosu burada!

Milyonların maaş tablosu burada!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.