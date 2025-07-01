HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran'da reformistlerden yargıya "birlik havasının güçlendirilmesi için siyasi tutukluları serbest bırakın" çağrısı

İran'da siyasi reformist kanadın çatı oluşumu Reform Cephesi, Yargı Erki Başkanı Gulam Hüseyin Muhsini Ejei'ye İsrail ile 12 gün süren karşılıklı saldırılar sırasında ülke içinde oluşan birlik havasının güçlendirilmesi için siyasi tutukluların serbest bırakılması çağrısında bulundu.

İran'da reformistlerden yargıya "birlik havasının güçlendirilmesi için siyasi tutukluları serbest bırakın" çağrısı

Reform Cephesi tarafından Yargı Erki Başkanı'na yazılan açık mektupta, "Ulusal güveni yeniden inşa etme, dayanışmayı ve ulusal uzlaşıyı güçlendirme, siyasi ve ideolojik tutsakları serbest bırakarak toplumsal yaraları iyileştirme yolunda büyük bir adım atma zamanı geldi." ifadelerine yer verildi.

İran halkının, İsrail ve ABD'nin saldırganlığına karşı ülkeyi savunma konusunda gösterdiği dayanışmaya işaret edilen açıklamada, "reformist eleştirmenlerin hapse atılmaya devam edilmesinin toplumsal ayrışmaları derinleştirmekten başka bir işe yaramayacağı" vurgulandı.

Söz konusu tutukluların serbest bırakılmasının "sadece yaraları iyileştirmekle kalmayacağı aynı zamanda cumhuriyetin, İslam'ın ve meşru özgürlüklerin temellerini de güçlendireceğine" dikkati çekilen mektupta, "siyasi tutukluların davalarının gözden geçirilmesi, empati ve hoşgörüyle toplumsal barışın yeni bir sayfasının açılması" çağrısı yapıldı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Irak'ın Kerkük kentine füze saldırısı düzenlendiIrak'ın Kerkük kentine füze saldırısı düzenlendi
Samsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandıSamsun'da silahlı kavgada 1 kişi yaralandı

Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Leman'dan tepki çeken karikatür! Gözaltılar var

Leman'dan tepki çeken karikatür! Gözaltılar var

Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Trump'tan Suriye kararı

Beyaz Saray duyurdu! ABD Başkanı Trump'tan Suriye kararı

İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonu! 7 kişi tutuklandı

İstanbul merkezli 7 ilde "askeri ve siyasal casusluk" operasyonu! 7 kişi tutuklandı

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı

Trafik sigortası ve kaskoda yeni dönem! Yüzde 60 uygulaması için geri sayım başladı

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

'Ayda 150 bin TL kazanıyorum' Gençlere seslendi 'Memur olacağım diyorlar ama bu meslek iyi kazandırıyor'

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalandı, karar verildi

Görüntüler sosyal medyayı ayağa kaldırdı! Yakalandı, karar verildi

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.