İran'daki gösterilerde hayatını kaybedenlerin sayısı 6 bin 126'ya yükseldi
İran'daki gösterilerde yaşamını yitirenlerin sayısının 6 bin 126'ya yükseldiği bildirildi.
27.01.2026 08:42
+
Yorum Yap
+
ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), ülke genelindeki gösterilerde 6 bin 126 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu. Açıklamada, 41 bin 880 kişinin de gözaltına alındığı belirtildi.
Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
Okuyucu Yorumları 0 yorum