HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi!

İran’da hayat pahalılığına karşı başlayan ve kısa sürede hükümet karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde durum ağırlaşıyor. ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri’nin (HRA) açıkladığı son verilere göre, protestolarda hayatını kaybedenlerin ve tutuklananların sayısı yükseldi.

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi!

ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA), İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısını açıkladı.

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi! 1

28 ARALIK'TA HAYAT PAHALILIĞINA TEPKİ OLARAK BAŞLADI

İran'da geçtiğimiz 28 Aralık’ta hayat pahalılığına tepki olarak başlayan ve hükümet aleyhine protestolara dönüşen kitlesel gösterilerin yankıları sürerken, ABD merkezli sivil toplum örgütü İran İnsan Hakları Aktivistleri (HRA) protestoların güncel bilançosunu açıkladı.

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi! 2

HAYATINI KAYBEDENLERİN SAYISI 3 BİN 90’A YÜKSELDİ

HRA’nın paylaştığı verilere göre; gösteriler sırasında hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bin 90’a yükseldi. Ölenlerin 2 bin 885’inin protestocu, 19’unun çocuk, 21’inin tarafsız sivillerden oluştuğu kaydedilirken, ayrıca 165 güvenlik gücü personeli ile hükümet destekçisi sivilin yaşamını yitirdiği kaydedildi.

İran’daki protestolarda hayatını kaybedenlerin sayısı 3 bine yükseldi! 3

3 bin 882 ölüm raporunun inceleme altında olduğu aktarıldı. Gösteriler sırasında 2 bin 55 kişinin ciddi şekilde yaralandığını açıklayan HRA, tutuklu sayısının ise 22 bin 123’e ulaştığını bildirdi. Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Otel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden olduOtel bodrumunda çıkan yangın paniğe neden oldu
Torba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktıTorba torba paralarla kaçtılar! 30 milyondan sadece 20 bin TL eksik çıktı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İran Protesto
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Suriye ordusu operasyonu başlattı: O noktaları vuruyor

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Tan Sağtürk Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü'nden alındı

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Ümit Karan ve 12 kişi tutuklandı! Soruşturmada yeni gelişme

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu’nun uyuşturucu testi negatif çıktı

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

İslam Memiş 2026'nın kaybedeceklerini açıkladı 'Enkaz göreceğiz'

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

Doğal gaz desteğine kota geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.