İran'dan ABD'ye gözdağı: "Füze ve İHA stokları yenileniyor"

ABD ile İran arasındaki gerilim sürerken, Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Hava Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Mecid Musevi, füze ve insansız hava aracı (İHA) stoklarının bakım ve yenilenmesine ilişkin bir video yayımladı. "Ateşkes sürecinde, fırlatma rampalarımızı güncelleme ve yeniden doldurma hızımız, savaş öncesine göre daha da artmıştır" dedi.

"SAVAŞ ÖNCESİNE GÖRE DAHA DA ARTTI"

Görüntülerde, yer altı tesislerinde konuşlu İHA’lar, füzeler ve fırlatma sistemlerinin yanı sıra yerden yere füze sistemlerine ait unsurlar yer aldı.

Musevi, paylaşımda yer alan açıklamada, "Ateşkes sürecinde, füze ve İHA fırlatma rampalarımızı güncelleme ve yeniden doldurma hızımız, savaş öncesine göre daha da artmıştır. Düşmanın bu tür bir kapasiteyi oluşturmakta yetersiz olduğunu biliyoruz ve bu nedenle mühimmatlarını dünyanın öbür ucundan parça parça temin etmek zorunda kalıyorlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
İran füze
