İran'dan Hürmüz açıklaması! O ülke geçişlerden muaf tutuldu

İran Silahlı Kuvvetleri’nin savaşı yürüten birimi Hatemül Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, Irak'ın Hürmüz Boğazı’ndaki kısıtlamadan muaf tutulduğunu bildirdi. Zülfikari, ABD ve İsrail ile bu ülkelere destek sağlayan ülkelerin gemilerine yönelik kısıtlamaların ise devam ettiğini belirtti. Zülfikari, "Irak ve İran halkı birlikte ABD ve İsrail’e karşı yürütülen bu savaşı kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

İran'ın yarı resmi Tasnim Haber Ajansı’nın, Devrim Muhafızları Ordusu’na (DMO) dayandırarak yayımladığı habere göre Albay Zülfikari, "Irak, Hürmüz Boğazı’nda uyguladığımız kısıtlamadan muaf tutulmuştur." dedi.

"IRAK'TAKİ ABD VARLIĞINA SON VERMEK İÇİN BİR FIRSAT"

Zülfikari, ABD ve İsrail ile bu ülkelere destek sağlayan ülkelerin gemilerine yönelik kısıtlamaların ise devam ettiğini belirtti.

Yaşanan gelişmelerin, ABD’nin Irak’taki varlığına son verilmesi için bir fırsat olduğunu söyleyen Zülfikari, "Irak ve İran halkı birlikte ABD ve İsrail’e karşı yürütülen bu savaşı kazanacaktır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!

İran Irak Hürmüz Boğazı
ırakta milyonlarca insanı siz öldürmedinizmi şimdi kardeşmi oldunuz bugün eline fırsat geçsin gene yaparsınız iran islam dünyasının kalleş ülkesidir ektğini biçiyor
işte böyle olun birlikte olun siyonist lere cehennem edin ABD askerlerini ülkenizde yaşatmayın öldürün ne işi var sizin ülkenizde sizleri sömürüyorlar
İNŞALLAH
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

