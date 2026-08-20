İran Devrim Muhafızları'ndan 'yeni savaş' uyarısı: Daha yıkıcı silahlar kullanacağız

İran Devrim Muhafızları Ordusu Sözcüsü Hüseyin Muhibbi, ülke basınına yaptığı açıklamada askeri kapasiteye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. ABD ve İsrail tarafından geçen yılın haziran ayında ve şubat ayının sonundaki savaşların ardından askeri kabiliyetlerini geliştirdiklerini belirten Muhibbi, “Başka bir savaşın başlaması halinde silahlarımız kesinlikle farklı ve daha yıkıcı olacaktır. Füze başlıklarının nesli, hassasiyeti ve menzili bakımından yeni bir aşamaya geçtik” ifadelerini kullandı.

Silah üretimini hiçbir zaman durdurmadıklarını vurgulayan Sözcü Muhibbi, Devrim Muhafızları Ordusu'nun yeni füzelerinde kullanılan harp başlıklarının tahrip gücünün, önceki savaşlarda kullanılan modellerden çok daha yüksek olduğunu kaydetti.

Kaynak: DHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır