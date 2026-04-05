  2. HABER
İran duyurdu: 'ABD'ye ait iki uçak yok edildi'

ABD-İran savaşında havadaki hareketlilik devam ediyor. İran'dan yapılan son açıklamada, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." denildi. İran öte yandan Trump'ın 'cuma günü düşen uçağın pilotu kurtarıldı' açıklamasını da yalanladı.

İran Silahlı Kuvvetleri'nin savaşı yürüten birimi Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı Sözcüsü Albay İbrahim Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." dedi.

İran duyurdu: ABD ye ait iki uçak yok edildi 1

"ABD'YE AİT İKİ UÇAK YOK EDİLDİ"

İran basınının, Hatemu'l Enbiya Merkez Karargahı'na dayandırdığı haberine göre Zülfikari, İran tarafından vurulduğu iddia edilen ABD nakliye uçaklarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Zülfikari, İran tarafından düşürülen F-15 savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyonla ilgili, "ABD'ye ait iki C-130 nakliye uçağı yok edildi." ifadesini kullandı.

TRUMP PİLOTLARIN KURTARILDIĞINI SÖYLEMİŞTİ

ABD, İran'da düşürülen ABD'ye ait F-15E tipi savaş uçağının kayıp ikinci pilotunu kurtarmak için operasyon düzenlemişti.

Operasyon sırasında ABD ile İran güçleri arasında şiddetli çatışmalar yaşandığı iddia edilmişti.

Trump, İran'da cuma günü düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotunu da kurtardıklarını duyurmuştu.

Zülfikari ise, kayıp pilotu bulmak için ABD'nin düzenlediği operasyona ilişkin, "Pilotu kurtarma girişimi başarısız oldu." demişti.

Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!iPhone Fold için kritik eşik aşıldı!
Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!Fatih’te büfeden aldığı döner bıçağıyla boğazını kesti!

En Çok Okunan Haberler
Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Bir araçta başlayan yangın 14 araca sıçradı! 100 milyon TL'lik hasar

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Trump'ın 'Şu lanet boğazı açın' sözlerine İran'dan yanıt!

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Derbide Fenerbahçe Beşiktaş'ı son saniyede yıktı! Zirve yangın yeri

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Sessiz sedasız nişanlandı! İşte nişandan ilk kare

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Bir ilde kira fiyatları 7 bin TL'ye kadar düştü: '5 bin TL'ye bile var'

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

Akaryakıta gelecek dev zam iptal edildi!

