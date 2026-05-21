Trump ve Netanyahu ters düştü! Gergin görüşme...

ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun gerçekleştirdikleri telefon görüşmesinde İran'la savaşı sona erdirmeyi hedefleyen revize edilmiş barış planı taslağını ele aldığı, ancak savaşın yeniden başlamasını isteyen Netanyahu’nun Trump’la görüş ayrılığına düştüğü öne sürüldü.

ABD ile İran arasında yapılacak muhtemel bir anlaşmaya dair umutlar sürerken, ABD merkezli haber sitesi Axios dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı.

Axios’un hükümet kaynaklarına dayandırdığı habere göre; ABD Başkanı Donald Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Salı günü bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek Katar ve Pakistan öncülüğünde ve diğer bölgesel arabulucuların katkılarıyla hazırlanan revize edilmiş barış planı taslağını ele aldığı bildirildi.

Trump’ın Netanyahu'ya arabulucuların ABD ve İran'ın savaşı resmen sona erdirmek ve İran'ın nükleer programı ve Hürmüz Boğazı'nın açılması gibi konular üzerine 30 günlük bir müzakere dönemi başlatmak için imzalayacağı bir "niyet mektubu" üzerinde çalıştıklarını söylediği aktarıldı.

NETANYAHU ÖFKELENDİ

Gergin geçen görüşmede Netanyahu’nun öfkeli bir tutum sergilediği belirtilirken, İsrailli liderin müzakerelere son derece şüpheyle yaklaştığı ve İran'ın askeri yeteneklerini daha da zayıflatmak için savaşı yeniden başlatmak istediği kaydedildi.

İki liderin bundan sonra izlenecek yol haritası konusunda anlaşmazlık yaşadığı, ve Netanyahu’nun görüşmeden son derece rahatsız olduğu belirtildi.
Kaynak: İHA

