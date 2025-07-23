HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

İran duyurdu! UAEA’ya onay verildi: Tarih verildi

İran ile İngiltere, Fransa ve Almanya arasındaki nükleer görüşmeler 25 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak. Bu görüşme öncesinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) teknik heyetinin İran’a gelmesine onay verildiği açıklandı. Heyetin Tahran'a geleceği ve nükleer tesisleri ziyaret etmeyecekleri açıklandı.

İran duyurdu! UAEA’ya onay verildi: Tarih verildi

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Birleşmiş Milletler toplantılarına katılmak üzere bulunduğu ABD'nin New York kentinde Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile yapılması planlanan yeni iş birliğine ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu. Garibabadi, mevcut koşullarda UAEA ile yeni görüşmelere ihtiyaç duyulduğunu belirterek, "Yeni şartlarda taahhütlerin nasıl uygulanacağı Ajans ile yeni müzakereleri gerekli kılıyor. Bu konu bizim için büyük önem taşıyor" dedi.

İran duyurdu! UAEA’ya onay verildi: Tarih verildi 1

TAHRAN'A GELECEKLER

Garibabadi, UAEA teknik heyetinin İran’a gelmesine onay verdiklerini belirterek, "Heyet, önümüzdeki iki ila üç hafta içinde iş birliği çerçevesini görüşmek üzere Tahran’ı ziyaret edecek. Ancak söz konusu teknik heyet İran’daki nükleer tesisleri ziyaret etmeyecek" ifadelerini kullandı.

İran duyurdu! UAEA’ya onay verildi: Tarih verildi 2

"URANYUM ZENGİNLEŞTİRME ÇALIŞMALARI DEVAM EDECEK"

İran’ın nükleer politikalarına ilişkin de değerlendirmede bulunan Garibabadi, "İran, uranyum zenginleştirme çalışmalarını kendi ihtiyaçları doğrultusunda sürdürecektir. İhtiyacımız olan her şeyi gerçekleştirebilecek kapasiteye sahip olmalıyız" dedi.

"ACI BİR TECRÜBEMİZ VAR"

İran’ın iyi niyet göstergesi olarak zenginleştirmeyi gönüllü olarak durdurup durdurmayacağı yönündeki soruya ise Garibabadi, "Bu konuda acı bir tecrübemiz var. Üçüncü taraflara güvenerek adım atamayız" cevabını verdi.

İran duyurdu! UAEA’ya onay verildi: Tarih verildi 3

ASKIYA ALINMIŞTI

İran İslami Şura Meclisi, 25 Haziran’da nükleer tesisler ve bilim insanlarının güvenliği sağlanana kadar Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) ile iş birliğinin askıya alınmasını öngören yasa tasarısını onaylamıştı. İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ise 2 Temmuz’da söz konusu yasayı resmen onaylayarak, İran Atom Enerjisi Kurumu, Yüksek Ulusal Güvenlik Konseyi ve Dışişleri Bakanlığı’na kararın derhal uygulanması talimatını vermişti. Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, 12 Temmuz’da yaptığı açıklamada UAEA ile iş birliğinin tamamen durdurulmadığını ancak son gelişmeler doğrultusunda Ajans ile olan iş birliğinin yeni bir biçim alacağını ifade etmişti.

Kaynak: İHABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Üsteğmen Tuğrul Özsu araç kazasında şehit olduÜsteğmen Tuğrul Özsu araç kazasında şehit oldu
Alevlerin arasından kurtuldu, gözyaşlarıyla müdürüne sarıldıAlevlerin arasından kurtuldu, gözyaşlarıyla müdürüne sarıldı

Anahtar Kelimeler:
İran
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme!

Kamu işçilerinin toplu sözleşmesinde yeni gelişme!

Enpara duyurdu! İBAN numaraları bile değişecek

Enpara duyurdu! İBAN numaraları bile değişecek

Müebbet hapse haksız tahrik indirimi: 24 yıla düşürüldü

Müebbet hapse haksız tahrik indirimi: 24 yıla düşürüldü

İran duyurdu! Onay verildi, tarih ise...

İran duyurdu! Onay verildi, tarih ise...

Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Bilim insanları duyurdu: Bu ilçemiz 1 metre çöktü!

Sosyal medya fenomenini pusu kurup öldürmüşlerdi! Eşi o mesajı açıkladı

Sosyal medya fenomenini pusu kurup öldürmüşlerdi! Eşi o mesajı açıkladı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.