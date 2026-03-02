İran hedef almıştı! Netanyahu saldırı sonrası ortaya çıktı: Oraları ziyaret etti

İran Devrim Muhafızları Ordusu, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesinin hedef alındığını duyurmuştu. Mehr Haber Ajansı, Devrim Muhafızları tarafından yapılan 10'uncu dalga füze saldırısı duyurusunu yayımladı.

Açıklamada, "İsrail Başbakanı'nın ofisi ve İsrail Hava Kuvvetleri Komutanlığı yerleşkesi Hayber füzeleriyle hedef alındı." ifadeleri kullanılmıştı. Netanyahu'nun akıbetinin belli olmadığı aktarılmıştı.

"TAHRAN'IN TİRANLARINI HEDEF ALIYORUZ"

Netanyahu, dün İran'ın füzelerinin vurduğu yerleri ziyaret etti. Netanyahu saldırı sonrası yaptığı açıklamada "Biz de sivilleri korumak için Tahran'ın tiranlarını hedef alıyoruz." dedi. Nükleer bir İran'ın "tüm insanlığı tehdit edeceğini" ifade eden Netanyahu, İsrail'in birçok insanı koruduğunu söyledi.

"HEDEF ALDILAR"

Netanyahu açıklamasının devamında "İranlıların Avrupa'yı hedef alacağını söylemiştim. Hedef aldılar." diye konuştu.