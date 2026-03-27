İran Hürmüz Boğazı'nı kapattı! "Her türlü geçiş sert karşılık bulacak"

28 Şubat'ta başlayan ABD-İsrail-İran savaşında bölge yangın yeri... Dünya enerji ticaretinin önemli bir kısmının sağlandığı Hürmüz Boğazı, İran'ın ABD ve İsrail'e karşı en büyük kozu olmaya devam ederken Tahran'dan çarpıcı bir hamle geldi. İran Devrim Muhafızları'nın yaptığı son dakika açıklamasında ABD ve İsrail'e rest niteliğinde ifadeler yer aldı.

"HÜRMÜZ KAPATILDI"

İran'ın açıklaması şu şekilde:

"İsrail-ABD'ye giden gemilerin Hürmüz Boğazı'ndan geçişini tamamen durdurduk.

İsrail-ABD düşmanlarının müttefikleri ve destekçilerine ait limanlara giden veya bu limanlardan gelen tüm deniz taşımacılığı, herhangi bir koridor üzerinden veya herhangi bir hedefe doğru yasaklanmıştır."