İran ile ilgili iddialar gündem oldu! Açıklama geldi, gözler o güne çevrildi

İran devlet televizyonuna göre, Bekayi, cuma günü İsviçre’de imzalanacak olan İran-ABD mutabakatına ilişkin açıklamalarda bulundu. Mutabakat zaptının imza töreninin erteleneceği yönündeki iddialar hakkında konuşan Bekayi, “İsviçre’deki toplantıya ilişkin programımızda herhangi bir değişiklik söz konusu değil.” ifadesini kullandı.

"İNCELEME AŞAMASINDA"

Bekayi ayrıca, mutabakat zaptının iki ülke lideri tarafından imzalanması gibi bir fikrin söz konusu olduğunu ve bu konunun inceleme aşamasında bulunduğunu söyledi.

İsrail’in Lübnan’a yönelik işgal girişimini sürdürmesinin mutabakat zaptının ihlali anlamına geleceğini vurgulayan Bekayi, ülkesinin konuyla ilgili gerekli önlemleri de alacağını belirtti.

HÜRMÜZ ÇAĞRISI

Bekayi, ABD’nin Hürmüz Boğazı’nda uyguladığı deniz ablukasının ise 30 gün içinde kaldırılması gerektiğini aktardı.

Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin belirli bir süre zarfında normale dönmesi yönünde karar alındığı bilgisini veren Bekayi, boğazın yönetimi amacıyla Umma ile işbirliği yapılacağını ve gerekli görülmesi halinde diğer bölge ülkeleriyle de görüş alışverişinde bulunulacağını dile getirdi.

Kaynak: AA | Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır