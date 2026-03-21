İran'ın, İsrail'in güneyindeki Dimona bölgesine yaptığı misillemede en az 31 kişi yaralandı

ABD ile İsrail'in ortak saldırılarını sürdürdüğü İran'ın, akşam saatlerinde İsrail'in Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu güney bölgesini hedef alan art arda iki misillemesinde 31 kişi yaralandı.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı, İran'ın Dimona'yı hedef aldığı saldırıda, çoğu hafif olmak üzere 31 kişinin yaralandığını duyurdu.

Açıklamada, yaralanan 31 kişiye ek olarak saldırı sırasında paniğe kapılan 20 kişinin de çevre hastanelerde tedavi altına alındığı bildirildi.

İran, gün içinde İsrail'e 6'sı Dimona Nükleer Santrali'nin de bulunduğu bölgeyi, 1'i Dimona ve orta bölgeyi, sonuncusu da güneydeki Eilat kentini hedef alan 8 dalga halinde misilleme saldırısı düzenledi.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, İran'dan füze fırlatıldığının tespit edildiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

İsrail'in Kanal 12 televizyonu, İran'dan fırlatılan füzeler nedeniyle İsrail'in Dimona Nükleer Tesisi'nin de bulunduğu güneyinde sirenlerin çaldığını belirtti.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi, 12 alana füze parçalarının düştüğünü, bazı füzelerin doğrudan isabet kaydettiğini ve füze isabet eden bir binanın çöktüğünü aktardı.

Haberde, bir kamuya açık sığınağın yanı sıra çok sayıda noktada hasar meydana geldiği kaydedildi.

İsrail devlet televizyonu KAN'ın bir yaralının yakınından aktardığı habere göre, sirenler çalmaya başladıktan sonra sığınağa gidecek kadar vakit bulamadan İran füzeleri isabet etmeye başladı.
Kaynak: AA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Bursa-Ankara karayolunda feci kaza: 1 ölüBursa-Ankara karayolunda feci kaza: 1 ölü
Mardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralıMardin’de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 3 yaralı

En Çok Okunan Haberler
Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

Trump'tan net mesaj: 'Ateşkes istemiyorum'

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

ABD'den ek takviye: Binlerce deniz piyadesi gönderiliyor

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Osimhen için eller havaya kalktı! Nijerya'da dua seferberliği...

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Görüntüleri ortaya çıktı! ''Abla dediği kişi onun celladı oldu''

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Altında 1983’ten beri bir ilk! Piyasalar bunu da gördü

Akaryakıta okkalı zam geliyor

Akaryakıta okkalı zam geliyor

