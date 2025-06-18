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İran'ın ulusal kanalı hacklendi, "Kontrolü elinize alın, sokağa çıkın" çağrısı yapıldı

İran'nın ulusal kanallarından birisi olan İRİB TV1 kanalı hacklendi. Kanalın yayın akışını kontrolüne alan hackerlar, İran halkına sokağa çıkma çağrısı yaptı. Ekrana yansıtılan görüntülerle birlikte, "Ayağa kalkın. Bu sizin zamanınız. Hayatınızın kontrolünü elinize alın. Sokağa çıkın!" yazılı ifadelerine yer verildi.

İran'ın ulusal kanalı hacklendi, "Kontrolü elinize alın, sokağa çıkın" çağrısı yapıldı
Mustafa Fidan

Füze saldırıları şeklinde geçen İran-İsrail çatışmasında farklı cephelerde de yeni gelişmeler yaşanıyor. İran'ın en büyük ulusal kanallarından olan İRİB TV1 kanalının yayın akışı, bir grup hacker tarafından ele geçirildi.

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KANALIN YAYIN AKIŞI ELE GEÇİRİLDİ

Yayın akışına verilen görüntülerde, İran'da Hamaney iktidarına karşı toplumsal özgürlüğün sembolü haline gelen saçını kesen kadınların görüntüleri verildi.
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"AYAĞA KALKIN! SOKAĞA ÇIKIN"

İran halkının iktidara kaşrı düzenlediği sokak eylemlerinden görüntülerin yansıtıldığı ekranda, "Ayağa kalkın. Bu sizin zamanınız. Hayatınızın kontrolünü elinize alın. Sokağa çıkın!" yazısına yer verildi.

18 Haziran 2025
18 Haziran 2025

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Anahtar Kelimeler:
İran televizyon hacker
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