İran'ın ulusal kanalı hacklendi, "Kontrolü elinize alın, sokağa çıkın" çağrısı yapıldı

Füze saldırıları şeklinde geçen İran-İsrail çatışmasında farklı cephelerde de yeni gelişmeler yaşanıyor. İran'ın en büyük ulusal kanallarından olan İRİB TV1 kanalının yayın akışı, bir grup hacker tarafından ele geçirildi.
Yayın akışına verilen görüntülerde, İran'da Hamaney iktidarına karşı toplumsal özgürlüğün sembolü haline gelen saçını kesen kadınların görüntüleri verildi.
İran halkının iktidara kaşrı düzenlediği sokak eylemlerinden görüntülerin yansıtıldığı ekranda, "Ayağa kalkın. Bu sizin zamanınız. Hayatınızın kontrolünü elinize alın. Sokağa çıkın!" yazısına yer verildi.
İran'da bir televizyon kanalı hacklendi. İnsanlara sokağa çıkmaları yönünde çağrı yapıldı pic.twitter.com/4V56shLilC— Mynet (@mynet) June 18, 2025
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