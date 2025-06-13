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İran ordusu mu yoksa İsrail ordusu mu güçlü? Orta Doğu'da güç savaşı... İşte sahip oldukları silahlar

İsrail sabaha karşı İran'a karşılık saldırı düzenledi. Bu saldırıda İran adına önemli isimler hayatını kaybederken, İran karşı saldırıya geçti ve 100'den fazla dronu havalandırdı. Bu saldırı Orta Doğu'daki tansiyonu artırırken, güç savaşında kimin önde olduğu merak edildi. Yapılan aramalarda 'İran'ın ordusu mu güçlü yoksa İsrail'in ordusu mu güçlü?' sorusuna cevap arandı. İşte iki ülke arasındaki güç dengeleri...

İran ordusu mu yoksa İsrail ordusu mu güçlü? Orta Doğu'da güç savaşı... İşte sahip oldukları silahlar
Melih Kadir Yılmaz

İsrail'in gece saatlerinde İran'a karşı düzenlediği saldırıda İran Genelkurmay Başkanı Mohammad Bagheri ve Devrim Muhafızları Komutanı Hüseyin Selami ve 6 nükleer bilim insanı hayatını kaybetti.

İNTİKAM BAYRAĞI GÖNDERE ÇEKİLDİ

İran saldırıya karşılık vermek için 100'den fazla dronu havalandırdı. Öte yandan 'intikam' anlamına gelen kırmızı bayrak Cemkeran Camii'ne çekildi. İki ülke arasında yaşanacak olası bir savaş durumunda kimin ordusunun daha güçlü olduğu merak edildi.

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İRAN'IN ASKER SAYISI, İSRAİL'İN ÇOK ÖNÜNDE

İran, Ortadoğu’nun en büyük ordularından birine sahip. Yaklaşık 600 bin aktif ve 200 bin yedek askeri bulunuyor. Ordu ve Devrim Muhafızları ayrı yapılarda, kara, hava ve deniz kuvvetlerine sahip. Devrim Muhafızları aynı zamanda dış operasyonları yürüten Kudüs Gücü’nü de kontrol ediyor. Bu yapı, Hizbullah, Hamas, İslami Cihad gibi grupları destekliyor. Tüm yapının nihai karar vericisi ise dini lider Ayetullah Ali Hamaney. Tahminlere göre 10 milyon nüfusa sahip İsrail'in ise yaklaşık 170 bin aktif, 465 bin de yedek askeri personel bulunuyor.

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İRAN DRON GELİŞTİRİP İHRAÇ EDİYOR

İran, “caydırıcılık” stratejisi doğrultusunda uzun menzilli füzelere ve insansız hava araçlarına yatırım yaptı. En dikkat çeken sistemlerden bazıları 2 bin 500 km menzilli Secil, 2 bin km menzilli Kheibar ve bin 400 km menzilli Hacı Kasım füzeleri. İran ayrıca 2023’te ilk hipersonik füzesini de duyurdu. İran, düşük irtifada uçarak radarlardan kaçabilen 2 bin 500 km menzilli Muhacir-10 gibi dronelar geliştiriyor ve ihraç ediyor.

BAZI ALANLARDA DIŞ KAYNAĞA İHTİYAÇ DUYULUYOR

Yaptırımlar nedeniyle dışa bağımlılığı azaltmak isteyen İran, 1980’lerden bu yana yerli silah sanayisi kurmaya çalışıyor. Füze ve drone üretiminde büyük ölçüde bağımsız olsa da denizaltı ve zırhlı araç gibi alanlarda hala dış kaynağa ihtiyaç duyuyor.

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İRAN'IN EN ZAYIF NOKTASI BAZI ENVANTERLERİN ESKİ OLMASI

Uzmanlara göre İran ordusunun en zayıf noktası, devrim öncesinden kalma savaş uçakları. Yedek parça eksikliği nedeniyle pek çoğu kullanılamıyor. Tank ve zırhlı araçların da teknolojisi oldukça eski.

İran, asker sayısında dünyada 14. sırada yer alıyor. SIPRI’ye göre 2023’te 10 milyar doları aşan askeri harcamasıyla Orta Doğu’da 4. sırada. Bu bütçenin yüzde 37’si Devrim Muhafızları’na ayrılıyor.

TARAFLARIN ASKERİ GÜCÜ

İran, 90 milyonluk nüfusu ve yaklaşık 600 bin aktif askeriyle, 10 milyonluk nüfusa ve 170 bin askere sahip İsrail’den çok daha geniş bir insan kaynağına sahip.

SAVUNMA HARCAMALARI İRAN'IN İKİ KATINA ÇIKIYOR

"İsrail'in 2023'ten bu yana askeri harcamaları yüzde 65 artarak yaklaşık 47 milyar dolara ulaştı. İsrail’in savunma harcamaları, gayrisafi yurt içi hasılasına oranla da İran’ın iki katına çıkıyor.

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HAVA SAVUNMASINDA İSRAİL, İRAN'IN ÖNÜNDE

İsrail’in 240 savaş uçağıyla hava üstünlüğü sağladığı değerlendiriliyor. F-15, F-35 gibi modern ve uzun menzilli jetlere sahip olan İsrail, yüksek hassasiyetli hava operasyonları gerçekleştirme kapasitesine sahip.

İran’ın elinde ise çoğu eski model olmak üzere yaklaşık 188 savaş uçağı bulunuyor. Uzmanlar, bu uçakların büyük kısmının teknik sorunlar ve yedek parça eksikliği nedeniyle operasyonel kapasitesinin sınırlı olduğunu belirtiyor.

FÜZE VE DRONE GÜCÜ

İran, Orta Doğu’nun en geniş füze ve SİHA envanterlerinden birine sahip. ABD’li komutan Kenneth McKenzie’ye göre İran’ın envanterinde 3 binden fazla balistik füze var. İran ayrıca kısa ve uzun menzilli füzelerin yanı sıra gelişmiş insansız hava araçları da üretiyor.

İsrail’in füze savunma sistemleri ise dünyaca biliniyor. “Demir Kubbe” ve “David’s Sling (Ok)” gibi sistemler, 13 Nisan’daki İran saldırısında 300’den fazla füze ve SİHA’nın çoğunu etkisiz hale getirdi. Uzmanlar, bu sistemlerin İsrail’in en güçlü savunma hatlarından biri olduğunu vurguluyor.

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İRAN DENİZ DONANMASININ BÜYÜK KISMI MODERN SAVAŞA UYGUN DEĞİL

İran donanmasında 107 savaş gemisi bulunmasına rağmen bu filonun büyük kısmı yaşlı ve modern savaşta yetersiz görülüyor. İsrail’in donanması ise yaklaşık 60 gemiden oluşuyor.

SİBER ALANDA İSRAİL GELİŞMİŞ BİR ALTYAPIYA SAHİP

Siber alanda ise İsrail daha gelişmiş bir altyapıya sahip. Ancak son dönemde İran kaynaklı siber saldırıların ciddi oranda arttığı belirtiliyor.

NÜKLEER GÜÇ

İsrail’in nükleer silahlara sahip olduğu tahmin edilse de Tel Aviv yönetimi bu konuda resmi bir açıklama yapmıyor. İran ise nükleer programının sivil amaçlı olduğunu savunuyor ve nükleer silah geliştirdiği yönündeki iddiaları reddediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Ordu İran İsrail
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